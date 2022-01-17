16 рослин, які можна посіяти на розсаду вже зараз

Декоративні рослини висаджують рано, щоб прискорити цвітіння

Петунія. Її насіння найкраще садити відразу в окремі ємності, наприклад торф'яні таблетки.

Її насіння найкраще садити відразу в окремі ємності, наприклад торф'яні таблетки. Лобелія. Її також можна посадити і в торф'яні таблетки (по суті потрібен пухкий, повітряний і некислий ґрунт).

Її також можна посадити і в торф'яні таблетки (по суті потрібен пухкий, повітряний і некислий ґрунт). Бегонія. Віддає перевагу суміші листової землі з піском і торфом. Під час проростання насіння рекомендується накривати ємності склом або плівкою.

Віддає перевагу суміші листової землі з піском і торфом. Під час проростання насіння рекомендується накривати ємності склом або плівкою. Гвоздика Шабо. Насіння цієї гвоздики проростає при температурі близько 15 градусів тепла (або хоча б 18-20 градусів).

Насіння цієї гвоздики проростає при температурі близько 15 градусів тепла (або хоча б 18-20 градусів). Геліотроп. Його насіння рекомендується поміщати у вологий ґрунт, що складається з піску і торфу. Як і бегонію, його варто накривати до пророщування.

Його насіння рекомендується поміщати у вологий ґрунт, що складається з піску і торфу. Як і бегонію, його варто накривати до пророщування. Еустома. Для посіву еустоми на розсаду можна використовувати готовий ґрунт з магазину, призначений для вирощування сенполій. Їй потрібно штучне досвічування.

Для посіву еустоми на розсаду можна використовувати готовий ґрунт з магазину, призначений для вирощування сенполій. Їй потрібно штучне досвічування. Турецька гвоздика. Вона так само належить до культур, які включені в список того, що посадити в січні на розсаду.

Вона так само належить до культур, які включені в список того, що посадити в січні на розсаду. Примула садова. Грунт для вирощування примули має бути родючим, легким, з хорошими волого- і повітропроникністю. Можна використовувати торф'яні таблетки.

Грунт для вирощування примули має бути родючим, легким, з хорошими волого- і повітропроникністю. Можна використовувати торф'яні таблетки. Цибулинні (нарциси, гіацинти, тюльпани). Їх ранню вигонку роблять часто до 8 березня. З нарцисів, гіацинтів, тюльпанів і крокусів можуть вийти чарівні весняні букети. Причому пізніше їх можна пересадити на клумбу для дозрівання цибулин.

Фото: Еустома (pixabay.com)

Звичайно ж овочі!

Болгарський перець (середньостиглі та пізні сорти). Їх слід спочатку протравити, а потім проростити або хоча б замочити. Загальні ємності для розсади не повинні бути вище 5 см. А після появи двох справжніх листків пікірувати перці в уже більш глибокі горщики.

Томат. З метою отримання раннього врожаю їх можна садити в січні на розсаду. Тоді до моменту пересадки в дачну теплицю на розсаді вже будуть бутони і квітки.

Баклажан. Розсада баклажан також, як перці з помідорами повинна бути добре розвиненою вже до травня.

Селера. Її період вегетації досягає 160 днів. Виростити без розсади в умовах нашого клімату не вдасться.

Цибуля порей і чорнушка. Про цю культуру доведеться згадати, якщо є бажання отримати урожай ріпчастої за один рік.

Білокачанна і цвітна капуста. Йдеться про пізні сорти капусти. Ранні можна буде посіяти дещо пізніше.

Обов'язково посійте полуницю і суницю!

Особливо варто посіяти в січні ремонтантні сорти полуниці і суниці (родить кілька разів на рік). При посіві в січні можна розраховувати на те, що в липні-серпні з неї вдасться зняти перший урожай.

Щоб виростити вдома розсаду полуниці, насіння потрібно замочити, а потім злегка просушити. Потім на підготовлений ґрунт, який складається з суміші універсального ґрунту з піском у відношенні 1 до 1, рівномірно посипати насіння.

Тара для розсади не повинна бути глибокою - максимальна висота стінок - 3 см. Перші тижні розвитку розсади контейнер потрібно накрити склом або плівкою.

Місткість слід поставити максимально близько до радіатора опалення (для проростання потрібно 25 градусів тепла). Через п'ять днів більша частина насіння повинна прорости. Через 14 днів з'являться перші справжні листочки.

Цей період не вимагає додаткового освітлення. Досить поставити розсаду на підвіконня. Вдень скло можна знімати, але на ніч знову класти.

Коли настане березень полуницю потрібно пікірувати - розсадити в окремі контейнери, висота яких буде не більше 5 см. У цей період настає час, коли рослинам потрібне хороше освітлення.

В кінці квітня культуру можна буде знову пересадити в більш глибокі стаканчики. Особливо, якщо в травні очікується прохолодна погода. Пересаджують полуницю (суницю) на грядки в травні, і перший час на ніч накривають плівкою.