16 правил, которые должен знать каждый турист перед походом в Карпатские горы

Карпатские горы - это живописный горный массив, ежегодно привлекающий тысячи туристов. Однако, несмотря на красоту природы, горы могут быть опасны, если не соблюдать несколько простых правил.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно совершить перед походом в горы, а чего категорически делать нельзя.

Что нужно знать перед походом в Карпаты

Планируйте маршрут

Тщательно спланируйте маршрут, учитывая вашу физическую подготовку, время и погодные условия. Изучите карты, прогноз погоды и ищите информацию о местности, которую вы будете проходить.

Одевайтесь по погоде

Горная погода может быть изменчива, поэтому важно одеваться слоями, чтобы иметь возможность регулировать температуру. Не забудьте об удобной обуви, головном уборе, дождевике и солнцезащитном креме.

Сообщите о своих планах

Перед тем, как отправиться в горы, обязательно сообщите близким или друзьям о вашем маршруте, ожидаемом времени возврата и номере телефона экстренной службы.

Зарядите телефоны

Перед походом убедитесь, что ваши телефоны (да-да, возьмите лучше не один, а минимум два гаджета с собой) полностью заряжены. Также не забудьте приобрести мощный павербанк.

Аптечка

Соберите аптечку первой помощи с необходимыми медикаментами. Обязательно возьмите обезболивающие и жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен), антисептики (йод, зеленка, перекись водорода), вата, противомикробные и ранозаживляющие мази, бинты, лейкопластыри.

А также активированный уголь, пантенол, средство от комаров и клещей, солнцезащитный крем, регидратационный раствор, пинцет и ножницы. И не забудьте о лекарствах, которые вы принимаете регулярно. Упакуйте аптечку в герметичный контейнер, чтобы защитить ее от влаги.

Изучите правила разведения огня

Разводить огонь можно только в специально оборудованных местах. Не оставляйте костер без присмотра, полностью потушите его перед уходом.

Будьте осторожны с дикими животными

В Карпатах водятся дикие животные, такие как медведи, волки и рыси. Не подходите к ним близко, не кормите их и не оставляйте пищу без присмотра.

Будьте готовы к непредвиденным ситуациям

В горах всегда есть риск непредвиденных ситуаций, таких как изменение погоды, травмы или потеря пути. Будьте готовы к таким ситуациям и имейте план действий.

Уважайте природу

Не оставляйте мусор, не шумите и не наносите вреда растениям и животным.

Тщательно готовьтесь к походу в горы (фото: Getty Images)

Что ни в коем случае нельзя делать во время похода в горы