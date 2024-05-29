Не гірше, ніж в Буковелі. 8 мальовничих карпатських селищ для сімейного відпочинку

Карпати - це прекрасне місце для відпочинку, яке надихне кожного. В період військового стану українці з задоволенням відкривають для себе місця, які до цього не бачили. І все це - вдома, у країні.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) читайте про 8 мальовничих місцин для сімейного відпочинку, які абсолютно не гірші за розрекламований Буковель.

8 прекрасних місць для відпочинку у Карпатах

Яремче

Це мальовниче селище, розташоване на березі річки Прут, славиться своїми водоспадами, каньйонами та печерами.

Тут ви разом з родиною зможете прогулятися мальовничими маршрутами, покататися на рафтах, відвідати сувенірні ринки та скуштувати смачні страви української кухні.

Село Яремче (фото: karpatium.com.ua)

Дземброня

Дуже мальовниче селище, яке розташоване в оточенні гірських вершин. Воно славиться своїми чистими джерелами та казковими краєвидами.

Тут ви зможете насолодитися тишею та спокоєм, погуляти мальовничими маршрутами, позбирати ягоди й гриби, оздоровитися чистим гірським повітрям.

При цьому ціни на житло тут набагато на порядок нижчі, ніж у більш розкручених курортних селах. За 2000-3000 грн на добу можна зняти чотиримісний будиночок з усіма зручностями.

Село Дземброня (фото: karpatium.com.ua)

Ворохта

Мальовниче село, яке знаходиться недалеко від Буковелю.Тут є дешеве житло, є залізничний вокзал, присутні архітектурні і спортивні об'єкти, прокат спорядження, декілька кафе і ресторанів, також поблизу Карпатський національний парк і гора Говерла, на яку любить підніматися багато людей.

Село Ворохта (фото: wikipedia.org)

Поляниця

Село відоме тим, що на його території розташований найбільший в Україні гірськолижний комплекс "Буковель".

Та не одним Буковелем може пишатися Поляниця, тут без нього є безліч цікавих та неймовірних місць для повноцінного активного відпочинку. Кожен гість Поляниці зможе віднайти тут відпочинок до душі.

Літо принесе оздоровлення та активні вилазки у гори, як для одиноких туристів, так і для цілих сімей. Велосипедні маршрути, прогулянки на конях та пішки - все це ви знайдете тут.

Село Поляниця (фото: polyanytsya.if.ua)

Татарів

Село Татарів це невелике селище розташоване поблизу Яремче у Івано-Франківській області.

Татарів найкраще підходить для спокійного, сімейного відпочинку. Тут ви зможете найти пішохідні, кінні тури чи велотури з перервою на пікнік. Підкорення найвищих карпатських вершин: гір Говерла та Піп-Іван Чорногорський. Також пропонуються поїздки на позашляховиках та квадроциклах.

Село Татарів (фото: wikipedia.org)

Микуличин

Микуличин - низькогірний кліматичний курорт, розташований у долині річки Прута. Найдовше село в Україні, загальна протяжність - 44 км. Неподалік селища, що йменований іменем хороброго воєводи знаходяться прекрасні та стрімкі водоспади Нарінецький, Капливець та Женецький Гук.

Тут часто зупиняються шанувальники активного відпочинку, адже ціни в Микуличині нижчі, ніж на курортах у високий сезон. Це неймовірно красиве село, його красою колись захоплювалася Леся Українка та Іван Франко.

Село Микуличин (фото: karpaty.love)

Яблуниця

Яблуниця розташована на відстані 35 км від міста Яремче, на висоті до 960 м над рівнем моря.

Хоча зовсім поруч від Яблуниці знаходиться найбільший гірськолижний курорт Буковель, туристи полюбили село за доступні ціни на харчування та проживання, та й з домашнім комфортом та затишком відомому курорту не позмагатися.

Село Яблуниця (фото: karpaty.love)

Село Верховина

Це мальовниче село, де знімали легендарний фільм "Тіні забутих предків". Режисера Сергія Параджанова вразила краса цього місця!

Це найзнаменитіший гуцульський населений пункт, називаний столицею Гуцульщини. Розташований над Чорним Черемошем на висоті 600 м над рівнем моря, біля підніжжя Чорногори та Покутських Карпат.

Відпочити в цьому селі можна на базах відпочинку, а також у численних приватних помешканнях. Ціни дуже адекватні.

Село Верховина (фото: karpatium.com.ua)