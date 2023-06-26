До 16 липня. "Нова пошта" повідомила клієнтам приємну новину: про що йдеться
"Нова пошта" відкрила нове відділення ще в одній країні ЄС. Тепер скористатися послугами можна у Румунії. Разом з тим у НП повідомили гарні новини для своїх клієнтів.
Про що саме йдеться - читайте у матеріалі Styler нижче.
Як виглядає відділення "Нової пошти" у Румунії
Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи та посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.
Відділення Nova Post у Бухаресті (фото: "Нова пошта")
Також зауважимо, що Румунія - перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову.
Термін доставки із Румунії в Україну - від п’яти днів, а між Румунією і Молдовою - від трьох днів.
Також у "Новій пошті" повідомили гарні новини для своїх клієнтів.
Так, до 16 липня на доставку з Румунії в Україну діятиме спеціальний промокод з 50% знижкою, отримати який може кожен, зареєструвавшись за посиланням до третього липня включно.
Як скористатися промокодом
Назвіть промокод оператору перед відправкою посилки у відділенні.
Пам’ятайте, що промокод діє на доставку документів і посилок до 30 кг.
Також варто зауважити, що промокод можна використати для типу доставки: "Відділення-Відділення", "Відділення-Адреса" та "Відділення-Поштомат".
І не забувайте, що знижка діє з 26 червня до 17 липня.
Інструкція з відправлення посилки із Румунії
- прийдіть у відділення Nova Post зі своїм відправленням
- надайте відправлення у відкритому вигляді для перевірки оператору.
- продиктуйте оператору інформацію щодо відправника та отримувача
- оплатіть доставку
Інструкція з отримання посилки в Румунії
- повідомте відправнику інформацію для відправки: номер телефону, номер відділення або адресу доставки, email
- отримайте SMS повідомлення про доставку посилки
- завітайте у відділення або отримайте за адресою (з собою треба мати документ, що посвідчує особу)
- огляньте відправлення та заберіть його
До речі, раніше ми писали про те, скільки коштуватиме доставка посилки з Чехії.
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