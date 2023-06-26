До 16 июля. "Новая почта" сообщила клиентам приятную новость: о чем идет речь

"Новая почта" открыла новое отделение еще в одной стране ЕС . Теперь воспользоваться услугами можно в Румынии. Вместе с тем в НП сообщили хорошие новости для своих клиентов.

О чем идет речь - читайте в материале Styler ниже.

Как выглядит отделение "Новой почты" в Румынии

Отделение Nova Post открыто в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Это почтовое отделение, в котором можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.

Отделение Nova Post в Бухаресте (фото: "Новая почта")

Также заметим, что Румыния – первая страна, в которой компания начала предоставлять услуги по доставке в Украину и Молдову.

Срок доставки из Румынии в Украину – от пяти дней, а между Румынией и Молдовой – от трех дней.

Также в "Новой почте" сообщили хорошие новости для своих клиентов.

Так, до 16 июля на доставку из Румынии в Украину будет действовать специальный промокод с 50% скидкой, который может получить каждый, зарегистрировавшись по ссылке до третьего июля включительно.

Как воспользоваться промокодом

Назовите промокод оператору перед отправкой посылки в отделение.

Помните, что промокод действует на доставку документов и посылок до 30 кг.

Также следует отметить, что промокод можно использовать для типа доставки: "Отделение-Отделение", "Отделение-Адрес" и "Отделение-Почтомат".

И не забывайте, что скидка действует с 26 июня по 17 июля.

Инструкция по отправке посылки из Румынии

придите в отделение Nova Post со своим отправлением

предоставьте отправление в открытом виде для проверки оператору.

продиктуйте оператору информацию об отправителе и получателе

оплатите доставку

Инструкция по получению посылки в Румынии