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До 16 июля. "Новая почта" сообщила клиентам приятную новость: о чем идет речь

Новина українською →
Румыния, Понедельник 26 июня 2023 18:33
До 16 июля. "Новая почта" сообщила клиентам приятную новость: о чем идет речь Nova Post открылась в Румынии (фото: Новая почта)
Автор: Анна Шиканова

"Новая почта" открыла новое отделение еще в одной стране ЕС. Теперь воспользоваться услугами можно в Румынии. Вместе с тем в НП сообщили хорошие новости для своих клиентов.

О чем идет речь - читайте в материале Styler ниже.

Как выглядит отделение "Новой почты" в Румынии

Отделение Nova Post открыто в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Это почтовое отделение, в котором можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.

До 16 июля. &quot;Новая почта&quot; сообщила клиентам приятную новость: о чем идет речьДо 16 июля. &quot;Новая почта&quot; сообщила клиентам приятную новость: о чем идет речь

Отделение Nova Post в Бухаресте (фото: "Новая почта")

Также заметим, что Румыния – первая страна, в которой компания начала предоставлять услуги по доставке в Украину и Молдову.

Срок доставки из Румынии в Украину – от пяти дней, а между Румынией и Молдовой – от трех дней.

Также в "Новой почте" сообщили хорошие новости для своих клиентов.

Так, до 16 июля на доставку из Румынии в Украину будет действовать специальный промокод с 50% скидкой, который может получить каждый, зарегистрировавшись по ссылке до третьего июля включительно.

Как воспользоваться промокодом

Назовите промокод оператору перед отправкой посылки в отделение.

Помните, что промокод действует на доставку документов и посылок до 30 кг.

Также следует отметить, что промокод можно использовать для типа доставки: "Отделение-Отделение", "Отделение-Адрес" и "Отделение-Почтомат".

И не забывайте, что скидка действует с 26 июня по 17 июля.

Инструкция по отправке посылки из Румынии

  • придите в отделение Nova Post со своим отправлением
  • предоставьте отправление в открытом виде для проверки оператору.
  • продиктуйте оператору информацию об отправителе и получателе
  • оплатите доставку

Инструкция по получению посылки в Румынии

  • сообщите отправителю информацию для отправки: номер телефона, номер отделения или адрес доставки, email
  • получите SMS уведомление о доставке посылки
  • посетите отделение или получите по адресу (с собой надо иметь документ, удостоверяющий личность)
  • осмотрите отправление и заберите его

Кстати, раньше мы писали о том, сколько будет стоить доставка посылки из Чехии.

А также рассказывали о том, как выглядят новые отделения "Новой почты"

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