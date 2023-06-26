До 16 июля. "Новая почта" сообщила клиентам приятную новость: о чем идет речь
"Новая почта" открыла новое отделение еще в одной стране ЕС. Теперь воспользоваться услугами можно в Румынии. Вместе с тем в НП сообщили хорошие новости для своих клиентов.
О чем идет речь - читайте в материале Styler ниже.
Как выглядит отделение "Новой почты" в Румынии
Отделение Nova Post открыто в Бухаресте по адресу B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Это почтовое отделение, в котором можно получать и отправлять документы и посылки до 30 кг. Он будет работать с понедельника по субботу.
Отделение Nova Post в Бухаресте (фото: "Новая почта")
Также заметим, что Румыния – первая страна, в которой компания начала предоставлять услуги по доставке в Украину и Молдову.
Срок доставки из Румынии в Украину – от пяти дней, а между Румынией и Молдовой – от трех дней.
Также в "Новой почте" сообщили хорошие новости для своих клиентов.
Так, до 16 июля на доставку из Румынии в Украину будет действовать специальный промокод с 50% скидкой, который может получить каждый, зарегистрировавшись по ссылке до третьего июля включительно.
Как воспользоваться промокодом
Назовите промокод оператору перед отправкой посылки в отделение.
Помните, что промокод действует на доставку документов и посылок до 30 кг.
Также следует отметить, что промокод можно использовать для типа доставки: "Отделение-Отделение", "Отделение-Адрес" и "Отделение-Почтомат".
И не забывайте, что скидка действует с 26 июня по 17 июля.
Инструкция по отправке посылки из Румынии
- придите в отделение Nova Post со своим отправлением
- предоставьте отправление в открытом виде для проверки оператору.
- продиктуйте оператору информацию об отправителе и получателе
- оплатите доставку
Инструкция по получению посылки в Румынии
- сообщите отправителю информацию для отправки: номер телефона, номер отделения или адрес доставки, email
- получите SMS уведомление о доставке посылки
- посетите отделение или получите по адресу (с собой надо иметь документ, удостоверяющий личность)
- осмотрите отправление и заберите его
Кстати, раньше мы писали о том, сколько будет стоить доставка посылки из Чехии.
А также рассказывали о том, как выглядят новые отделения "Новой почты"