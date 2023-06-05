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"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: скільки коштує посилка

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Україна, Понеділок 05 червня 2023 12:10
"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: скільки коштує посилка Фото: "Нова пошта" відкрила відділення в Празі (novaposhta.ua)
Автор: Олександр Білоус

Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.

У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.

Тарифи

Вартість доставки з України в Чехію:

  • документи - 250 грн;
  • посилки до 2 кг - 400 грн;
  • посилки до 10 кг - 600 грн;
  • посилки до 30 кг - 1200 грн;
  • вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.

Нова пошта в Європі

"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі та Литві. У планах компанії відкрити відділення ще у двох країнах Європи - Румунії та Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.

Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року, тобто до кінця червня.

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