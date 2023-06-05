"Нова пошта" відкрила відділення ще в одній європейській столиці: скільки коштує посилка
Український оператор поштового зв’язку компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Празі. Чехія стала третьою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post після Польщі та Литви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
За даними прес-служби, відділення Nova Post щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до 1000 кг для відправки та отримання. Термін доставки починається від 5 робочих днів, максимальний не вказується.
У планах компанії відкрити додаткові відділення в Празі та Брно вже цього року.
Тарифи
Вартість доставки з України в Чехію:
- документи - 250 грн;
- посилки до 2 кг - 400 грн;
- посилки до 10 кг - 600 грн;
- посилки до 30 кг - 1200 грн;
- вантажі від 31 кг до 1000 кг - 40 грн за 1 кг ваги.
Нова пошта в Європі
"Нова пошта" вже почала працювати в Польщі та Литві. У планах компанії відкрити відділення ще у двох країнах Європи - Румунії та Німеччині. Планувалося, що відкриття відділення у Берліні відбудеться у квітні цього року, але цього не сталося.
Відкриття відділення у Румунії планують на другий квартал 2023 року, тобто до кінця червня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.