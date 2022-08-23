16 лет собирал пластиковые крышечки: на Волыни мужчина украсил дом цветной вышивкой

В частности, для этого мужчина использовал двадцать тысяч крышечек от пластиковых бутылок.

Чтобы украсить одну стену, мужчина использовал более двух тысяч пластиковых крышек.

"Сначала клеил через одну в шахматном порядке, потом начал в ряд. Пока возвращаюсь - уже здесь высохло", - рассказывает Николай Левчук.

По словам мужчины, орнаменты выискивал в старых журналах. Сначала наносил их на бумагу, где по клеточкам все рассчитывал и отмечал цвета. Мужчина отметил, что крышки собирает уже шестнадцать лет, их сортирует и каждую хорошо вымывает.

На Волыни мужчина украсил дом крышечками от бутылок (скрин с видео)

Отмечается, когда Левчук только взялся обклеивать дом крышечками, то соседи удивлялись, а теперь на его дом заглядываются все. Сам хозяин рассказывает, что еще красивее его дом становится в дождь, когда вода потоками стекает вниз и вышиванка на стене словно оживает.

Мужчина добавил, что началось все еще несколько лет назад, когда крышечки он забетонировал во дворе, сделав тропинку. Эта идея так ему понравилась, что мужчина взялся за дом.

"Посидеть, то оно немного в глазах мерцает. И по ночам снятся крышки", - смеется мужчина.

Крышечками мужчина мечтает украсить все стены своего дома. Надеется, что его вышитый дом будет под мирным украинским небом.