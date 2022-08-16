UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

16 августа: важные приметы в этот особенный день, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

16 августа отмечают церковный праздник - день Антония Римлянина и Антона Вихровея.

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.

Народный праздник имеет название Антон Вихровей по двум причинам. Православная церковь отмечает память святого Новгородского чудотворца преподобного Антония Римлянина, который жил в XI-XII веках. Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.

Особо смелые выходили сторожить такие вихри на перекрестках. Считалось, что внутри них прячется нечистая сила.

Этот праздник имел и другое название – Малинник. Оно связано с тем, что к этому периоду в лесах и садах поспевало много малины.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода 16 августа, такой и октябрь будет;
  • Пошел дождь - большая вероятность того, что он задержится надолго;
  • Вихри - к суровой зиме;
  • Сильный холодный ветер - к морозной зиме, южный, теплый - к мягкой и снежной;
  • Домашняя птица начала менять перья - рано придут холода.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя сегодня выбрасывать мусор и убирать в доме.
  • Нельзя лениться и предаваться безделью.
  • Не рекомендуется браться за выяснение отношений.

Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.

Ранее мы писали, какая будет погода в сентябре 2022 в Украине.

Также появился календарь праздников и выходных на первый месяц осени.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине