16 серпня: важливі прикмети в цей особливий день, у кого іменини

16 серпня відзначають церковне свято - день Антонія Римлянина і Антона Віхровія.
Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.
Народне свято має назву Антон Віхровій з двох причин. Православна церква відзначає пам'ять святого Новгородського Чудотворця преподобного Антонія Римлянина, який жив в XI-XII століттях. Віхровієм свято назвали тому, що в цей день часто спостерігаються сильні вітри, які закручуються у вихори.
Особливо сміливі виходили вартувати такі вихори на перехрестях. Вважалося, що всередині них ховається нечиста сила.
Це свято мало й іншу назву - Малинник. Воно пов'язане з тим, що до цього періоду в лісах і садах встигало багато малини.
Іменини у Антона, Ісаакія, Миколи, В'ячеслава, Івана і Кузьми.
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