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16 серпня: важливі прикмети в цей особливий день, у кого іменини

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 серпня відзначають церковне свято - день Антонія Римлянина і Антона Віхровія.

Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

Народне свято має назву Антон Віхровій з двох причин. Православна церква відзначає пам'ять святого Новгородського Чудотворця преподобного Антонія Римлянина, який жив в XI-XII століттях. Віхровієм свято назвали тому, що в цей день часто спостерігаються сильні вітри, які закручуються у вихори.

Особливо сміливі виходили вартувати такі вихори на перехрестях. Вважалося, що всередині них ховається нечиста сила.

Це свято мало й іншу назву - Малинник. Воно пов'язане з тим, що до цього періоду в лісах і садах встигало багато малини.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода 16 серпня, такий і жовтень буде;
  • Пішов дощ - велика ймовірність того, що він затримається надовго;
  • Вихори - до суворої зими;
  • Сильний холодний вітер - до морозної зими, південний, теплий - до м'якої і сніжної;
  • Домашня птиця почала міняти пір'я - рано прийдуть холоди.

Що сьогодні не можна робити

  • Не можна сьогодні викидати сміття і прибирати в будинку.
  • Не можна лінуватися і віддаватися неробству.
  • Не рекомендується братися за з'ясування відносин.

Іменини у Антона, Ісаакія, Миколи, В'ячеслава, Івана і Кузьми.

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