16 августа: важные приметы в этот особенный день, у кого именины
16 августа отмечают церковный праздник - день Антония Римлянина и Антона Вихровея.
Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.
Народный праздник имеет название Антон Вихровей по двум причинам. Православная церковь отмечает память святого Новгородского чудотворца преподобного Антония Римлянина, который жил в XI-XII веках. Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.
Особо смелые выходили сторожить такие вихри на перекрестках. Считалось, что внутри них прячется нечистая сила.
Этот праздник имел и другое название – Малинник. Оно связано с тем, что к этому периоду в лесах и садах поспевало много малины.
Главные приметы этого дня
- Какая погода 16 августа, такой и октябрь будет;
- Пошел дождь - большая вероятность того, что он задержится надолго;
- Вихри - к суровой зиме;
- Сильный холодный ветер - к морозной зиме, южный, теплый - к мягкой и снежной;
- Домашняя птица начала менять перья - рано придут холода.
Что сегодня нельзя делать
- Нельзя сегодня выбрасывать мусор и убирать в доме.
- Нельзя лениться и предаваться безделью.
- Не рекомендуется браться за выяснение отношений.
Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.
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