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16 августа: важные приметы в этот особенный день, у кого именины

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Вторник 16 августа 2022 06:01
16 августа: важные приметы в этот особенный день, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

16 августа отмечают церковный праздник - день Антония Римлянина и Антона Вихровея.

Что можно делать, а что нет, чем день особенный и у кого именины - читайте в материале Styler.

Народный праздник имеет название Антон Вихровей по двум причинам. Православная церковь отмечает память святого Новгородского чудотворца преподобного Антония Римлянина, который жил в XI-XII веках. Вихровеем праздник назвали потому, что в этот день часто наблюдаются сильные ветры, которые закручиваются в вихри.

Особо смелые выходили сторожить такие вихри на перекрестках. Считалось, что внутри них прячется нечистая сила.

Этот праздник имел и другое название – Малинник. Оно связано с тем, что к этому периоду в лесах и садах поспевало много малины.

Главные приметы этого дня

  • Какая погода 16 августа, такой и октябрь будет;
  • Пошел дождь - большая вероятность того, что он задержится надолго;
  • Вихри - к суровой зиме;
  • Сильный холодный ветер - к морозной зиме, южный, теплый - к мягкой и снежной;
  • Домашняя птица начала менять перья - рано придут холода.

Что сегодня нельзя делать

  • Нельзя сегодня выбрасывать мусор и убирать в доме.
  • Нельзя лениться и предаваться безделью.
  • Не рекомендуется браться за выяснение отношений.

Именины у Антона, Исаакия, Николая, Вячеслава, Ивана и Кузьмы.

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