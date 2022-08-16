16 серпня: важливі прикмети в цей особливий день, у кого іменини

Що можна робити, а що ні, чим день особливий і у кого іменини - читайте у матеріалі Styler.

Народне свято має назву Антон Віхровій з двох причин. Православна церква відзначає пам'ять святого Новгородського Чудотворця преподобного Антонія Римлянина, який жив в XI-XII століттях. Віхровієм свято назвали тому, що в цей день часто спостерігаються сильні вітри, які закручуються у вихори.

Особливо сміливі виходили вартувати такі вихори на перехрестях. Вважалося, що всередині них ховається нечиста сила.

Це свято мало й іншу назву - Малинник. Воно пов'язане з тим, що до цього періоду в лісах і садах встигало багато малини.

Головні прикмети цього дня

Яка погода 16 серпня, такий і жовтень буде;

Пішов дощ - велика ймовірність того, що він затримається надовго;

Вихори - до суворої зими;

Сильний холодний вітер - до морозної зими, південний, теплий - до м'якої і сніжної;

Домашня птиця почала міняти пір'я - рано прийдуть холоди.

Що сьогодні не можна робити

Не можна сьогодні викидати сміття і прибирати в будинку.

Не можна лінуватися і віддаватися неробству.

Не рекомендується братися за з'ясування відносин.

Іменини у Антона, Ісаакія, Миколи, В'ячеслава, Івана і Кузьми.