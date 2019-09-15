15 сентября: какой праздник и что запрещено делать в этот день

Какой сегодня праздник. 15 сентября христиане чествуют праведника Маманта, а также родителей мученика Феодота и Руфину. В народе праздник называли День Мамонтия, или Мамонт Овчарник, Козий род, а еще Федот и Руфина. Наши предки посвящали день уходу за овцами и козами (Мамант по церковным преданиям считается покровителем этих животных), готовили богатые угощения с главными блюдами, проводили особые обряды и соблюдали определенные правила, чтобы не навлечь на себя хвори и неудачу.

В День Мамонтия запрещалось выгонять скот со двора на пастбище, иначе животным грозили болезни. Также считалось, что 15 сентября в траве много змей, особенно у воды, и они могли укусить не только коз и овец, но и нападали на людей - поэтому было не принято в этот день ходить босиком.

15 сентября православные чествуют праведника и мученика Маманта (Фото из открытых источников)

Вообще на Овчарника старались лишний раз не выходить из дома без необходимости. Для покупок этот день считался неудачным - на базарах могли обмануть или даже обокрасть. Также 15 сентября было не принято начинать какое-либо важное "долгоиграющее" дело, и для этого дожидались другую дату.

Кроме того, в Козий род нельзя было ходить в ярких одеждах, так как они якобы притягивали чужие недобрые взгляды лихих людей и колдунов, которые могли сглазить человека. Поэтому обычно одевались в белые одежды, которые отражали подобные привороты и отсылали назад.

В народе верили, что основные блюда дня - из козьего молока - обладали особыми целебными качествами и полезными свойствами. Хозяйки старались угостить ими близких и родственников, чтобы укрепить здоровье всей семье.

15 сентября в День Мамонтия заботились о козах и овцах (иллюстративное фото: Baronb / Depositphotos)

Также в День Мамонтия бытовали и другие способы отвести хвори. Первую картошку, которую выкапывали 15 сентября, мужчины клали в карман и носили с собой весь день - таким образом по поверьям можно было избавиться от ревматизма.

Еще при помощи ножа лечили ожоги и раны. Для этих целей ножом водили над ними против часовой стрелки и произносили заговор. Затем его опускали в кувшин со святой водой, умывались ей, снова брали нож и осеняли им место травмы крестным знамением три раза, помещали обратно в воду и хранили так три недели.

Считалось важным на Мамонтия прибрать в доме, а затем прогнать всю нечистую силу из него при помощи трав - помещения окуривали вересковым дымом.

15 сентября в День Мамонтия считалось, что из дома можно выкурить всю нечистую силу (иллюстративное фото: из открытых источников)

В этот день девушки расплетали косы, после чего вешали ленточки на деревья, чтобы их могли забрать птицы, которые взамен пришлют доброго жениха.

Что же до молодых людей, которые должны были идти в рекруты, то у них с Дня Мамонтия начинались громкие гулянки - вплоть до самого набора.

Главные приметы в День Мамонтия:

Какая погода на Мамонтия будет, такая и всю осень продержится;

Если на Овчарника будет красный закат, то вскоре придут морозы;

Если в этот день пойдет дождь, что осенью осадков будет мало;

Кто в День Мамонтия купит что-нибуть, то вскоре лишится этой вещи.

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