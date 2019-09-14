Резкое похолодание и дожди: синоптики дали неутешительный прогноз

В Украине ожидается похолодание с дождями (иллюстративное фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Погода в ближайшие дни будет капризная

Погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, ожидается ясная, но в некоторых районах будет небольшая облачность. Осадки пройдут только в Луганской области местами. Такой прогноз дали синоптики на завтра, передает Gismeteo.

В среднем по стране температура воздуха составит около +23 градусов. Но затем ситауция с погодой изменится, и уже с начала следующей недели ожидается похолодание с дождями.

Согласно данным Украинского гидрометцентра, ветер 15 сентября будет спокойный, его сила составит от 5 до 10 метров в секунду.

Карта погоды 15 сентября (Фото: facebook.com/ukrgmc.official)

Также сообщается, что в понедельник дожди зальют северо-восточные области, а во вторник - уже западные.

Уже в среду, 18 сентября, осадки накроют практически всю территорию Украины.

К тому же градусники днем покажут в среднем +14... +16 градусов в северной части страны, а в южной - от +17 до +24 градусов (во временно оккупированном Крыму - до +26 градусов).

Карта погоды в Украине 16, 17 и 18 сентября (Фото: скрин meteo.gov.ua)

Завтра, 15 сентября, на Западе в дневное время столбики термометров покажут около +19... +21 градусов, в после захода солнца прогнозируется +8... +10 градусов.

В центральных и северных областях в воскресенье температура воздуха ожидается +18... +19 градусов, ночью термометры покажут около +10... +11 градусов.

В восточных регионах есть вероятность кратковременных дождей. Днем градусники покажут +19 градусов (плюс-минус один градус), а в ночное время температура воздуха составит около +9... +12 градусов.

На Юге днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +21... +23 градусов, а ночью ожидается около +11...+14 градусов.

Известный синоптик Наталка Диденко отметила, что на погоду в Украине продолжает оказывать влияние атмосферный фронт.

Эксперт порекомендовала утепляться, так как будет чувствоваться похолодание.

Метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

По словам Диденко, Киев окажется в прохладном воздухе в течении 14-15 сентября - термометры покажут около +20 градусов.

В понедельник слегка потеплеет, но уже со вторника градусы стремительно пойдут вниз. К тому же ожидается холодный порывистый ветер.

Как сообщалось ранее, недавно синоптик Наталка Диденко сообщила, что внезапное похолодание начнется не во всех областях Украины.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, погода в Украине 15 сентября кардинально изменится.