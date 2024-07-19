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15 нових українських пісень для настрою на будь-який смак

Слухайте нову українську музику липня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Літо в розпалі, а це значить, що час оновити свій плейлист свіжими українськими піснями, якими радують нас як зірки, так і молоді артисти.

Сьогодні РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас добірку з 15 нових пісень на будь-який смак: від запальних танцювальних треків до душевних балад.

KOLA & PARFENIUK - "Температура"

Це пісня про складність відновлення почуттів у стосунках, де вже згасла іскра. Цей трек нагадує нам, що навіть коли почуття здаються зниклими, є шанс знову розпалити вогонь і знайти спільну мову.

 

SUROV - "Щастя" 

Для кожної людини щастя проявляється в різних речах, але ідея треку у тому, що воно завжди навколо нас, незважаючи ні на що. У кліпі співак досліджує це, знаходиться у постійному пошуку, але згодом зупиняється у моменті та розуміє, що весь цей час щастя було разом із ним.

 

MamaRika & BALSAM - "Шепоче дощ"

Пісня про біль розлуки, через який зараз проходять більшість українських сімей. Про ті реалії, в яких два рідних серця не можуть бути разом, але до останнього вірять, що зовсім скоро зможуть відчути тепло одне одного.


Klavdia Petrivna - "Намалюй мені ніч"

Найзагадковіша співачка України заспівала культову пісню у авторському проєкті Тіни Кароль "Дім Звукозапису".

 

Golubenko - "Почуй"

Цей трек є криком душі головного героя, який прагне бути почутим і не забутим. Він усвідомлює, що навіть після кожної її відмови його захоплення тільки зростає. Хлопець бачить майбутнє, де можливо було б краще повернутися назад, але він не може відступити від своїх почуттів.

 

СКАЙ - "Поцілуй на щастя"

Нова пісня легендарних рокерів не лишить нікого байдужим. Від неї віє позитивом, щастям і надією на гарне майбутнє!

 

YAROMIYA - "Полий своїм вином"

Це не просто музична робота, це гімн коханню у його найрізноманітніших проявах: від ніжності та ласки до пристрасті та розпачу.

 

MILENA WAY - "Нестримний біт"

Меседж пісні - повірити у свої сили, про те що твоя мрія обов’язково здійсниться, головне рухатись вперед під біт та ритм своєї мрії та серця


Ігор Целип та Світлана Петруняк - "Не будемо"

Пісня розповідає про складні емоції, що супроводжують момент розставання з коханою людиною.


Макс Тищук - "Боляче"

Це любовна сповідь про розставання. 

 

Також послухайте ці пісні, які можуть надовго засісти у ваших плейлистах: 

Santorin - "Карусель"

 

СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Тривожний"

 

MOLODI - "Серенади"

 

VSIVDOMA - "Токсичність"

 

Околиця - "Мокрими п'яними"

 

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