15 нових українських пісень для настрою на будь-який смак

Літо в розпалі, а це значить, що час оновити свій плейлист свіжими українськими піснями, якими радують нас як зірки, так і молоді артисти.
Сьогодні РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас добірку з 15 нових пісень на будь-який смак: від запальних танцювальних треків до душевних балад.
Це пісня про складність відновлення почуттів у стосунках, де вже згасла іскра. Цей трек нагадує нам, що навіть коли почуття здаються зниклими, є шанс знову розпалити вогонь і знайти спільну мову.
Для кожної людини щастя проявляється в різних речах, але ідея треку у тому, що воно завжди навколо нас, незважаючи ні на що. У кліпі співак досліджує це, знаходиться у постійному пошуку, але згодом зупиняється у моменті та розуміє, що весь цей час щастя було разом із ним.
Пісня про біль розлуки, через який зараз проходять більшість українських сімей. Про ті реалії, в яких два рідних серця не можуть бути разом, але до останнього вірять, що зовсім скоро зможуть відчути тепло одне одного.
Найзагадковіша співачка України заспівала культову пісню у авторському проєкті Тіни Кароль "Дім Звукозапису".
Цей трек є криком душі головного героя, який прагне бути почутим і не забутим. Він усвідомлює, що навіть після кожної її відмови його захоплення тільки зростає. Хлопець бачить майбутнє, де можливо було б краще повернутися назад, але він не може відступити від своїх почуттів.
Нова пісня легендарних рокерів не лишить нікого байдужим. Від неї віє позитивом, щастям і надією на гарне майбутнє!
Це не просто музична робота, це гімн коханню у його найрізноманітніших проявах: від ніжності та ласки до пристрасті та розпачу.
Меседж пісні - повірити у свої сили, про те що твоя мрія обов’язково здійсниться, головне рухатись вперед під біт та ритм своєї мрії та серця
Пісня розповідає про складні емоції, що супроводжують момент розставання з коханою людиною.
Це любовна сповідь про розставання.
До слова, нещодавно Тіна Кароль відверто сказала усе, що думає про Klavdia Petrivna.
Окрім цього, раніше ми називали 20 нових щирих українських пісень, які зворушують і надихають.