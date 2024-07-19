15 новых украинских песен для настроения на любой вкус

Лето в разгаре, а это значит, что пора обновить свой плейлист свежими украинскими песнями, которыми радуют нас как звезды, так и молодые артисты.
Сегодня РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас подборку из 15 новых песен на любой вкус: от зажигательных танцевальных треков до душевных баллад.
Это песня о сложности восстановления чувств в отношениях, где уже угасла искра. Этот трек напоминает нам, что даже когда чувства кажутся пропавшими, есть шанс снова разжечь огонь и найти общий язык.
Для каждого человека счастье проявляется в разных вещах, но идея трека состоит в том, что оно всегда вокруг нас, несмотря ни на что. В клипе певец исследует это, находится в постоянном поиске, но потом останавливается в данный момент и понимает, что все это время счастье было вместе с ним.
Песня о боли разлуки, через которую сейчас проходят большинство украинских семей. О тех реалиях, в которых два родных сердца не могут быть вместе, но до последнего верят, что совсем скоро смогут почувствовать тепло друг друга.
Самая загадочная певица Украины спела культовую песню в авторском проекте Тины Кароль "Дім Звукозапису".
Этот трек является криком души главного героя, стремящегося быть услышанным и не забытым. Он осознает, что даже после каждого ее отказа его увлечение только растет. Парень видит будущее, где можно было бы лучше вернуться назад, но он не может отступить от своих чувств.
Новая песня легендарных рокеров не оставит никого безразличным. От нее веет позитивом, счастьем и надеждой на хорошее будущее!
Это не просто музыкальная работа, это гимн любви в его самых разных проявлениях: от нежности и ласки до страсти и отчаяния.
Меседж песни - поверить в свои силы, о том что твоя мечта обязательно сбудется, главное двигаться вперед под бит и ритм своей мечты и сердца
Песня рассказывает о сложных эмоциях, сопровождающих момент расставания с любимым человеком.
Это любовная исповедь о расставании.
К слову, недавно Тина Кароль откровенно сказала все, что думает о Klavdia Petrivna.
Кроме этого, раньше мы называли 20 новых искренних украинских песен, которые трогают и вдохновляют.