15 новых украинских песен для настроения на любой вкус

KOLA & PARFENIUK - "Температура"

Это песня о сложности восстановления чувств в отношениях, где уже угасла искра. Этот трек напоминает нам, что даже когда чувства кажутся пропавшими, есть шанс снова разжечь огонь и найти общий язык.

SUROV - "Щастя"

Для каждого человека счастье проявляется в разных вещах, но идея трека состоит в том, что оно всегда вокруг нас, несмотря ни на что. В клипе певец исследует это, находится в постоянном поиске, но потом останавливается в данный момент и понимает, что все это время счастье было вместе с ним.

MamaRika & BALSAM - "Шепоче дощ"

Песня о боли разлуки, через которую сейчас проходят большинство украинских семей. О тех реалиях, в которых два родных сердца не могут быть вместе, но до последнего верят, что совсем скоро смогут почувствовать тепло друг друга.



Klavdia Petrivna - "Намалюй мені ніч"

Самая загадочная певица Украины спела культовую песню в авторском проекте Тины Кароль "Дім Звукозапису".

Golubenko - "Почуй"

Этот трек является криком души главного героя, стремящегося быть услышанным и не забытым. Он осознает, что даже после каждого ее отказа его увлечение только растет. Парень видит будущее, где можно было бы лучше вернуться назад, но он не может отступить от своих чувств.

СКАЙ - "Поцілуй на щастя"

Новая песня легендарных рокеров не оставит никого безразличным. От нее веет позитивом, счастьем и надеждой на хорошее будущее!

YAROMIYA - "Полий своїм вином"

Это не просто музыкальная работа, это гимн любви в его самых разных проявлениях: от нежности и ласки до страсти и отчаяния.

MILENA WAY - "Нестримний біт"

Меседж песни - поверить в свои силы, о том что твоя мечта обязательно сбудется, главное двигаться вперед под бит и ритм своей мечты и сердца



Игорь Целип и Светлана Петруняк - "Не будемо"

Песня рассказывает о сложных эмоциях, сопровождающих момент расставания с любимым человеком.



Макс Тищук - "Боляче"

Это любовная исповедь о расставании.

Также послушайте эти песни, которые могут надолго засесть в плейлистах:

Santorin - "Карусель"

СТРУКТУРА ЩАСТЯ - "Тривожний"

MOLODI - "Серенади"

VSIVDOMA - "Токсичність"

Околиця - "Мокрими п'яними"