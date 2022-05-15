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15 мая - День Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

15 мая 2022 года отмечается день святых Бориса и Глеба. Они были сыновьями князя Владимира, который окрестил Русь.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале.

Обычно в этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.

Иногда этот день называли также "барыш-день", а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.

Раньше было очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Для урожая овощей, 15 мая перед посевом зарывали в землю перст.

Главные приметы этого дня:

  • Соловей песней разливается – весну провожает, а лето встречает.
  • Если восход ясный – будет лето дождливое.
  • Соловей всю ночь поет – на следующий день будет солнце.
  • На Бориса и Глеба ясный закат – к засушливому лету.
  • Если в Барыш день купец хорошую выручку имеет – весь год в делах везение ждет.
  • Кто утром услышит соловьиные трели – счастливым будет целый год.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя рубить деревья - это принесет несчастье.

Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар. Поздравьте этих людей с днем ангела!

Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве летом

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