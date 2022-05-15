15 мая - День Бориса и Глеба: что нельзя делать сегодня, главные приметы

15 мая 2022 года отмечается день святых Бориса и Глеба. Они были сыновьями князя Владимира, который окрестил Русь.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале.
Обычно в этот день наши предки заканчивали сеять зерновые культуры. Верили, что пение соловья 15 мая предвещает наступление лета.
Иногда этот день называли также "барыш-день", а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.
Раньше было очень много примет, которые были связаны с этой птицей. В эти дни могли сеять огурцы и тыкву. Для урожая овощей, 15 мая перед посевом зарывали в землю перст.
Именины сегодня празднуют: Нина, Тамара, Макар. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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