15 травня - День Бориса і Гліба: що не можна робити сьогодні, головні прикмети

15 травня 2022 року відзначається день святих Бориса і Гліба. Вони були синами князя Володимира, який охрестив Русь.
Що можна і не можна робити, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела - читайте далі в нашому матеріалі.
Зазвичай в цей день наші предки закінчували сіяти зернові культури. Вірили, що спів солов'я 15 травня віщує настання літа.
Іноді цей день називали також" Бариш-день", а святого Бориса — баришником. Купці бурхливо святкували його пам'ять в надії отримувати за це бариші протягом усього року. Успішний рік обіцяв і вдалий продаж чого-небудь в цей день.
Раніше було дуже багато прикмет, які були пов'язані з цим птахом. У ці дні могли сіяти огірки і гарбуз. Для врожаю овочів, 15 травня перед посівом заривали в землю перст.
Іменини сьогодні святкують: Ніна, Тамара, Макар. Привітайте цих людей з днем ангела!
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