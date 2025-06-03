15 незвичних способів використати шкірку банана: корисні лайфхаки для дому і саду

Бананова шкірка - це більше, ніж просто відходи. Вона дуже корисна в кулінарії, косметиці, прибиранні та садівництві.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як бананова шкірка може стати в пригоді в багатьох побутових ситуаціях.

Кулінарія та підготовка їжі

Шкірку банана можна не лише їсти - вона ще й додає оригінальності до страв. Важливо обирати органічні банани та ретельно мити шкірку перед використанням: трохи соди або оцту та щітка допоможуть позбутися воскового нальоту.

Рослинна альтернатива м’ясу. Шкірка має текстуру, схожу на джекфрут, тому її можна використовувати замість м’яса в веганських "пулд порках", сандвічах і тако. Достатньо видалити м'якуш, подрібнити шкірку, приправити і обсмажити.

Додавання до овочевих страв. Нарізана шкірка добре підходить для приготування овочевих соте, карі чи стір-фраю. Вона поглинає смаки соєвого соусу, часнику, імбиру та інших прянощів.

Інгредієнт для смузі чи випічки. У невеликих кількостях шкірка додає клітковину до смузі або бананового хліба, не впливаючи на смак.

Збереження соковитості м’яса. Покладіть кілька жовтих шкірок у повільну пічку під час приготування свинини чи курятини - вони збережуть вологу і додадуть легку солодкуватість.

Догляд за шкірою

Бананова шкірка - це натуральний засіб для догляду за шкірою, доступний прямо з кухні. Перед використанням варто зробити тест на невеликій ділянці шкіри.

Зволоження. Завдяки вмісту води та калію, шкірка банана зволожує суху шкіру. Її можна втирати в шкіру 3–5 хвилин, а потім змити прохолодною водою.

Заспокоєння. Антиоксиданти, зокрема каротин, допомагають заспокоїти подразнення. Шкірку прикладають до шкіри на 5-10 хвилин, а потім змивають водою.

Відбілювання зубів. Якщо щодня протирати зуби внутрішньою частиною шкірки протягом 1-2 хвилин, з часом можна помітити освітлення зубів. Це не замінює зубної пасти, але може допомогти у видаленні нальоту.

Бананова шкірка буде корисною у тому чи іншому випадку майже для усіх господинь (фото: Pixabay.com)

Побутове прибирання

Бананова шкірка має безліч практичних побутових функцій - від усунення запахів до полірування.

Поглинач запахів. Нарізану шкірку можна покласти під пакет у смітнику - вона нейтралізує неприємні запахи.

Полірування. Змішайте шкірку з водою у блендері, нанесіть пасту на срібло чи нержавійку та відполіруйте м’якою тканиною. Натуральні масла та калій допомагають повернути блиск.

Видалення подряпин. Шкіркою можна натерти потерті туфлі або підлогу, а потім витерти м’якою тканиною - природні воски додадуть блиску.

Добриво для кімнатних рослин. Замочіть шкірку на кілька днів у воді та полийте нею вазони. Калій і фосфор збагачують ґрунт природним шляхом.

У саду

Хоча бананову шкірку часто кладуть у компост, вона може працювати і як окреме добриво.

Природне підживлення. Залишки шкірки розкладаються в землі, збагачуючи ґрунт поживними речовинами.

Підтримка росту. Завдяки високому вмісту калію, шкірка допомагає рослинам краще цвісти та плодоносити.

Засіб проти шкідників. Деякі садівники використовують подрібнену шкірку для відлякування попелиці.

Мульчування. Сушену і подрібнену шкірку можна використовувати як органічну мульчу.