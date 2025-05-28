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Наліт зникне за хвилини: цей лайфхак допоможе швидко відмити душову кабіну

Середа 28 травня 2025 17:50
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Наліт зникне за хвилини: цей лайфхак допоможе швидко відмити душову кабіну Як швидко відчистити душову кабіну від нальоту (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Вапняний наліт на стінах душової кабіни - проблема, знайома майже кожному. На щастя, позбутися нальоту не так вже й складно - варто лише знати кілька дієвих порад.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Express розповідає про цікавий лайфхак, який допоможе швидко зробити душову кабіну чистою.

Чому виникає вапняний наліт

Основною причиною появи білого нальоту є жорстка вода, яка містить велику кількість мінералів - кальцію і магнію. Коли вода висихає на скляних або пластикових поверхнях, ці елементи осідають у вигляді вапняного шару.

Особливо швидко наліт накопичується в душових кабінах, де волога присутня постійно. Додатковими чинниками є висока температура, погана вентиляція та нерегулярне прибирання після прийому душу.

У деяких регіонах жорсткість води настільки висока, що відкладення з’являються вже через кілька днів після ретельного прибирання. Також вплив має тип покриття: на глянцевих скляних перегородках плями видно значно більше.

Як швидко позбутися вапняного нальоту

Найбезпечнішим і найдоступнішим способом очищення душової кабіни є лимонна кислота. Її потрібно розчинити у воді, нанести на поверхні з нальотом, залишити на 10-15 хвилин, а потім протерти м’якою губкою.

Для стійкіших плям можна скористатися пароочисником або спеціальним засобом від накипу, який не містить агресивної хімії. Якщо ж запах лимонної кислоти вам неприємний, можна використати розведений оцет або харчову соду - вони також добре розчиняють мінеральні відкладення.

У складніших випадках доведеться повторити процедуру кілька разів або поєднати кілька засобів. Варто уникати жорстких щіток чи абразивних губок, адже вони можуть подряпати поверхню кабіни.

Наліт зникне за хвилини: цей лайфхак допоможе швидко відмити душову кабінуЛимонна кислота, харчова сода або оцет швидко видалять наліт з душової кабіни та сантехніки (фото: Freepik.com)

Як запобігти утворенню нальоту

Після кожного душу варто звикнути протирати скляні перегородки насухо м’якою серветкою або гумовим скребком. Це запобігатиме накопиченню вологи й мінералів.

Корисним буде також встановлення фільтрувальної насадки або системи пом’якшення води - вони зменшують вміст солей, що осідають на поверхнях. Регулярне прибирання один-два рази на тиждень дозволить зберегти кабіну чистою без зусиль і зайвих витрат на дорогі засоби.

Також можна скористатися спеціальними захисними засобами для скла, які створюють водовідштовхувальну плівку й зменшують прилипання крапель. А ще не забувайте періодично провітрювати ванну кімнату - це зменшує вологість і перешкоджає утворенню нальоту.

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