Наліт зникне за хвилини: цей лайфхак допоможе швидко відмити душову кабіну

Вапняний наліт на стінах душової кабіни - проблема, знайома майже кожному. На щастя, позбутися нальоту не так вже й складно - варто лише знати кілька дієвих порад.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Express розповідає про цікавий лайфхак, який допоможе швидко зробити душову кабіну чистою.

Чому виникає вапняний наліт

Основною причиною появи білого нальоту є жорстка вода, яка містить велику кількість мінералів - кальцію і магнію. Коли вода висихає на скляних або пластикових поверхнях, ці елементи осідають у вигляді вапняного шару.

Особливо швидко наліт накопичується в душових кабінах, де волога присутня постійно. Додатковими чинниками є висока температура, погана вентиляція та нерегулярне прибирання після прийому душу.

У деяких регіонах жорсткість води настільки висока, що відкладення з’являються вже через кілька днів після ретельного прибирання. Також вплив має тип покриття: на глянцевих скляних перегородках плями видно значно більше.

Як швидко позбутися вапняного нальоту

Найбезпечнішим і найдоступнішим способом очищення душової кабіни є лимонна кислота. Її потрібно розчинити у воді, нанести на поверхні з нальотом, залишити на 10-15 хвилин, а потім протерти м’якою губкою.

Для стійкіших плям можна скористатися пароочисником або спеціальним засобом від накипу, який не містить агресивної хімії. Якщо ж запах лимонної кислоти вам неприємний, можна використати розведений оцет або харчову соду - вони також добре розчиняють мінеральні відкладення.

У складніших випадках доведеться повторити процедуру кілька разів або поєднати кілька засобів. Варто уникати жорстких щіток чи абразивних губок, адже вони можуть подряпати поверхню кабіни.

Лимонна кислота, харчова сода або оцет швидко видалять наліт з душової кабіни та сантехніки (фото: Freepik.com)

Як запобігти утворенню нальоту

Після кожного душу варто звикнути протирати скляні перегородки насухо м’якою серветкою або гумовим скребком. Це запобігатиме накопиченню вологи й мінералів.

Корисним буде також встановлення фільтрувальної насадки або системи пом’якшення води - вони зменшують вміст солей, що осідають на поверхнях. Регулярне прибирання один-два рази на тиждень дозволить зберегти кабіну чистою без зусиль і зайвих витрат на дорогі засоби.

Також можна скористатися спеціальними захисними засобами для скла, які створюють водовідштовхувальну плівку й зменшують прилипання крапель. А ще не забувайте періодично провітрювати ванну кімнату - це зменшує вологість і перешкоджає утворенню нальоту.