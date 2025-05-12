15 футбольних клубів світу з найдивнішими назвами: ви точно про такі не чули

Футбольний світ багатий не лише на голи й емоції, а й на дуже несподівані, а часом й абсурдні назви клубів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 15 команд із різних країн, назви яких звучать так, ніби їх вигадував якийсь лігосмішник.

Chicken Inn FC (Зімбабве)

Цей клуб має назву, яка більше підходить ресторану швидкого харчування, ніж команді вищої ліги. І це не випадково: Chicken Inn - це мережа фастфудів, яка й заснувала команду у 1997 році. Клуб базується в Булавайо та навіть вигравав чемпіонат Зімбабве у 2015 році.

Naughty Boys FC (Ботсвана)

Назва перекладається як “Неслухняні хлопці". Погодьтеся, звучить радше, як назва реп-гурту, ніж футбольного клубу. Втім, ця команда грає у другому дивізіоні чемпіонату Ботсвани й має серйозну підтримку з боку місцевої молоді. Неслухняні - але з характером.

Mysterious Dwarfs FC (Гана)

Якби персонажі “Володаря перснів" грали у футбол, то, скоріше б за все, вони б створили команду з такою назвою. “Таємничі гноми" - футбольний клуб із Гани. І хоч гравці далеко не карлики, назва прижилася й стала локальним брендом. Команда грає в регіональних турнірах і відома своєю ексцентричністю.

Club Always Ready (Болівія)

"Завжди готові" - таке враження, що це не клуб, а гасло загону спецназу, або, скажімо, пластунів. Але команда справді існує: вона була заснована ще у 1933 році в Ла-Пасі. Зараз виступає в болівійській Прімері та бере участь у Кубку Лібертадорес. Фанати інколи жартують, що їхній улюблений клуб "завжди готовий, але не завжди перемагати".

Inter Godfather’s FC (Нігерія)

Ця назва звучить як якась “мафіозно-футбольна” пародія. Але в реальності - це локальний клуб, створений (хто б міг подумати?) фанатами міланського “Інтера”, які надихнулися культовим фільмом “Хрещений батько”. Команда бере участь у регіональних турнірах та доволі популярна в соцмережах.



Емблема Chicken Inn FC нагадує рекламу (фото: Вікіпедія)

Pizza Express FC (Англія)

Аматорська команда з назвою відомої мережі піцерій. Виступає в так званих “недільних лігах”, має жартівливу емблему та форму, схожу на меню закладу. Грають для душі, але назва - топ серед користувачів Х (Twitter).

No Joke FC (Кенія)

Серйозна назва, яка попереджає суперників ще до старту матчу: “Жартів не буде”. Але саме вона викликає найбільше жартів у соцмережах. Клуб із Найробі виступає в аматорських змаганнях, але його назва вже стала культовою.

Deportivo Riestra (Аргентина)

Ніби звичайна назва, але в перекладі й сленговому сприйнятті “ріестра” асоціюється з "ризиком" або навіть "хаосом". Це команда з Буенос-Айреса, яка прославилась… брутальною грою й скандалами у нижчих дивізіонах системи футбольних ліг Аргентини. До слова, команда отримала свою назву ще у 1929 році від назви вулиці, де збиралися засновники клубу - група молодих людей, яка організувала футбольну команду для участі у місцевих турнірах.

Super Power Samut Prakan FC (Таїланд)

“Суперсила Самут Пракан” - наче назва супергеройської команди, а не ФК. Клуб виступав у тайській Прем’єр-лізі, але більше прославився як мем через свою пафосну назву й при цьому вкрай посередню гру.

Deportivo Morón (Аргентина)

“Депортіво Дурник” - саме так сприймається ця назва англомовними фанатами. Хоча насправді Morón - це місто, розташоване за 20 км на захід від центру Буенос-Айреса. Зараз клуб грає у другому дивізіоні і один сезон навіть пограв у вищій аргентинській лізі. Щоправда, це було в далеких 60-х.

Клуб Santa Claus FC - найбільш різдвяний клуб у світі (фото: Вікіпедія)

SV Robinhood (Суринам)

Команда, названа на честь легендарного розбійника. Попри незвичний неймінг, це один із найуспішніших клубів Суринаму і представник країни у міжнародних турнірів.

Santa Claus FC (Фінляндія)

Так, такий клуб існує. Базується в Рованіємі - офіційній резиденції Санта-Клауса, і грає в червоно-білих кольорах (іноді гравці з'являються на полі в шапках Санти). Наразі клуб грає в Нелонені - шостому дивізіоні фінської футбольної ліги.

Eleven Men in Flight (Есватіні)

“Одинадцять летючих чоловіків” - звучить, як назва артхаусного фільму або якоїсь поетичної збірки. Проте це цілком реальна команда з африканської країни Есватіні. Вони кілька разів грали у вищій лізі країни.

Real Mississipi (Гаїті)

Так би легко могла називатися команда зі США, яка виступає в МЛС. Однак це - гаїтянський клуб, назва якого, здається, навіяна лише географічними мріями. Команда відома локально, але завдяки назві періодично потрапляє в різноманітні курйозні списки.

Total Clean FC (Перу)

Команда, яка носить ім’я… клінінгової компанії. Total Clean грала у вищій лізі Перу у 2000-х і навіть пробивалася на міжнародні турніри. Назва говорить сама за себе - грають "чисто", хоча й не завжди вдало.