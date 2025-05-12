15 футбольных клубов мира с самыми странными названиями: вы точно о таких не слышали

Футбольный мир богат не только на голы и эмоции, но и на очень неожиданные, а порой и абсурдные названия клубов.

РБК-Украина (проект Styler) собрало 15 команд из разных стран, названия которых звучат так, будто их придумывал какой-то лигосмешник.

Naughty Boys FC (Ботсвана)

Название переводится как "Непослушные ребята". Согласитесь, звучит скорее, как название рэп-группы, чем футбольного клуба. Впрочем, эта команда играет во втором дивизионе чемпионата Ботсваны и имеет серьезную поддержку со стороны местной молодежи. Непослушные - но с характером.

Mysterious Dwarfs FC (Гана)

Если бы персонажи "Властелина колец" играли в футбол, то, скорее всего, они бы создали команду с таким названием. "Таинственные гномы" - футбольный клуб из Ганы. И хоть игроки далеко не карлики, название прижилось и стало локальным брендом. Команда играет в региональных турнирах и известна своей эксцентричностью.

Club Always Ready (Боливия)

"Всегда готовы" - такое впечатление, что это не клуб, а лозунг отряда спецназа, или, скажем, пластунов. Но команда действительно существует: она была основана еще в 1933 году в Ла-Пасе. Сейчас выступает в боливийской Примере и участвует в Кубке Либертадорес. Фанаты иногда шутят, что их любимый клуб "всегда готов, но не всегда побеждать".

Inter Godfather's FC (Нигерия)

Это название звучит как некая "мафиозно-футбольная" пародия. Но в реальности - это локальный клуб, созданный (кто бы мог подумать?) фанатами миланского "Интера", которые вдохновились культовым фильмом "Крестный отец". Команда участвует в региональных турнирах и довольно популярна в соцсетях.

Chicken Inn FC (Зимбабве)

Этот клуб имеет название, которое больше подходит ресторану быстрого питания, чем команде высшей лиги. И это не случайно: Chicken Inn - это сеть фастфудов, которая и основала команду в 1997 году. Клуб базируется в Булавайо и даже выигрывал чемпионат Зимбабве в 2015 году. Эмблема Chicken Inn FC напоминает рекламу (фото: Википедия)

Pizza Express FC (Англия)

Любительская команда с названием известной сети пиццерий. Выступает в так называемых "воскресных лигах", имеет шуточную эмблему и форму, похожую на меню заведения. Играют для души, но название - топ среди пользователей Х (Twitter).

No Joke FC (Кения)

Серьезное название, которое предупреждает соперников еще до старта матча: "Шуток не будет". Но именно оно вызывает больше всего шуток в соцсетях. Клуб из Найроби выступает в любительских соревнованиях, но его название уже стало культовым.

Deportivo Riestra (Аргентина)

Вроде бы обычное название, но в переводе и сленговом восприятии "риестра" ассоциируется с "риском" или даже "хаосом". Это команда из Буэнос-Айреса, которая прославилась... грубой игрой и скандалами в низших дивизионах системы футбольных лиг Аргентины. К слову, команда получила свое название еще в 1929 году от названия улицы, где собирались основатели клуба - группа молодых людей, которая организовала футбольную команду для участия в местных турнирах.

Super Power Samut Prakan FC (Таиланд)

"Суперсила Самут Пракан" - как будто название супергеройской команды, а не ФК. Клуб выступал в тайской Премьер-лиге, но больше прославился как мем из-за своего пафосного названия и при этом крайне посредственной игры.

Santa Claus FC (Финляндия)

Да, такой клуб существует. Базируется в Рованиеми - официальной резиденции Санта-Клауса, и играет в красно-белых цветах (иногда игроки появляются на поле в шапках Санты). Сейчас клуб играет в Нелонени - шестом дивизионе финской футбольной лиги.

Клуб Santa Claus FC - самый рождественский клуб в мире (фото: Википедия)

SV Robinhood (Суринам)

Команда, названная в честь легендарного разбойника. Несмотря на необычный нейминг, это один из самых успешных клубов Суринама и представитель страны в международных турнирах.

Deportivo Morón (Аргентина)

"Депортиво Дурачок" - именно так воспринимается это название англоязычными фанатами. Хотя на самом деле Morón - это город, расположенный в 20 км к западу от центра Буэнос-Айреса. Сейчас клуб играет во втором дивизионе и один сезон даже поиграл в высшей аргентинской лиге. Правда, это было в далеких 60-х.

Eleven Men in Flight (Эсватини)

"Одиннадцать летучих мужчин" - звучит, как название артхаусного фильма или какого-то поэтического сборника. Однако это вполне реальная команда из африканской страны Эсватини. Они несколько раз играли в высшей лиге страны.

Real Mississipi (Гаити)

Так бы легко могла называться команда из США, выступающая в МЛС. Однако это - гаитянский клуб, название которого, кажется, навеяно лишь географическими мечтами. Команда известна локально, но благодаря названию периодически попадает в различные курьезные списки.

Total Clean FC (Перу)

Команда, которая носит имя... клининговой компании. Total Clean играла в высшей лиге Перу в 2000-х и даже пробивалась на международные турниры. Название говорит само за себя - играют "чисто", хотя и не всегда удачно.