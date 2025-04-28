5 найбагатших спортсменів усіх часів: вони заробили більше, ніж олігархи!

Спорт - це не лише боротьба за медалі й титули, а й можливість побудувати справжню фінансову імперію. Найуспішніші атлети завдяки своїм досягненням, рекламним контрактам і бізнес-проєктам накопичили статки, які перевершують капітали відомих бізнесменів і олігархів.

РБК-Україна публікує рейтинг найзаможніших у світі спорту та розповідає, як їм вдалося заробити мільярди.

Ліонель Мессі (футбол) - 1,67 млрд доларів

Аргентинський футболіст та 8-кратний володар золотого м'яча Ліонель Мессі закріпився серед найбагатших спортсменів світу. Його прибутки формуються із зарплат у клубах "Барселона", ПСЖ і "Інтер Маямі", а також з контрактів з Adidas, PepsiCo та іншими глобальними брендами.

Мессі також активно інвестує у нерухомість і цифрові технології. Зараз футболіст продовжує грати у "Інтер" з Маямі, володіє шикарним маєтком, має яхту та автопарк.

Фото: Ліонель Мессі (mlssoccer.com)

Леброн Джеймс (баскетбол) - 1,7 млрд доларів

Леброн Джеймс - приклад того, як сучасний спортсмен може поєднувати гру на найвищому рівні з вражаючим бізнес-портфелем.

Окрім зарплати у НБА та рекламних контрактів з Nike, Pepsi та AT&T, Леброн інвестує в кіновиробництво (SpringHill Company), володіє часткою в клубі "Ліверпуль" і активно розвиває свою медіаімперію. Зараз Джеймс є одним з найбільш упізнаваних спортсменів на планеті.

Фото: Леброн Джеймс (nba.com)

Кріштіану Роналду (футбол) - 1,92 млрд доларів

Португальська суперзірка Кріштіану Роналду довів, що футбол може приносити більше, ніж просто гонорари за гру.

Окрім зарплат в топ-клубах та контрактів з національною збірною, Роналду має прибуткову лінію одягу, парфумів CR7, а також мільйонні угоди з Nike, Binance та іншими світовими брендами. Також Кріш є великим поціновувачем годинників та навіть має власну лінійку аксесуарів спільно з Jacob&Co.

Крім того, футболіст має найбільшу кількість підписників у Instagram, а один рекламний пост на його сторінці коштує сотні тисяч, а то й мільйони доларів.

Фото: Кріштіану Роналду (facebook.com/cristiano)

Тайгер Вудс (гольф) - 2,66 млрд доларів

Тайгер Вудс - найуспішніший гольфіст в історії. І не лише на полі, але й за його межами. Більша частина його статків надходить від багаторічних контрактів з брендами Rolex, Nike, TaylorMade і багатьма іншими.

Хоча через травми його спортивна кар'єра останніми роками пригальмувала, комерційні доходи залишаються стабільно високими. Однак, що стосується призових, які він отримав на турнірах, то тут загальна сума не перевищує 200 мільйонів доларів.

Фото: Тайгер Вудс (facebook.com/tiger)

Майкл Джордан (баскетбол) - 3,75 млрд доларів

Абсолютний рекордсмен за статками серед спортсменів - це легенда НБА Майкл Джордан.

Хоча його активна кар'єра завершилася ще в 2003 році, Джордан зміг перетворити свої спортивні досягнення в бізнес-імперію. Основні джерела його доходів - контракт з Nike та бренд Air Jordan, права на баскетбольний клуб "Шарлотт Горнетс", а також численні рекламні угоди. Зараз ім'я Майкла є одним з найбільш впізнаваних у світі.

Фото: Майкл Джордан (nba.com)