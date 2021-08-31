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Жуткая плесень и все ободрано: студенты показали ужасы общежития Одесского университета

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Одесса, Вторник 31 августа 2021 14:39
Жуткая плесень и все ободрано: студенты показали ужасы общежития Одесского университета Студенты Одесского униерситета показали жуткие условия в общежитии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Студенты Одесского национального экономического университета показали, как выглядит общежитие на улице Черняховского. На кадрах видео видно, что жить в таких условиях совершенно невозможно и как отмечают студенты, они ищут возможность, чтобы оттуда съехать.

Видео с условиями проживания в общежитии опубликовала на Telegram-канале "Одесса Info".

На кадрах видео видно, что умывальник стоит на разломанном каркасе, который уже почернел. На стенах видна плесень из-за постоянной сырости. Черные разводы отчетливо видно также на полу и щелях между плиткой на стенах. Ручка двери полностью вырвана, а сами двери в прачечную выглядят жутко.

В самой прачечной стоят машинки-автомат, но под ними находятся старые плиты из ДСП, а вокруг – разруха и невероятная грязь.

Комната, которую предоставили студентам, находится в жутко запущенном состоянии. Необходимая мебель присутствует и даже окна в хорошем состоянии. Единственное, что в этой комнате новое – это детектор дыма, который явно установили совсем недавно. Однако сама комната выглядит страшно – там жуткий беспорядок.

"Теперь вы видите, почему я хочу съехать? Или у кого-то остались еще вопросы?" – комментирует видео один из студентов.

В комментариях студенты рассказали, что стоимость проживания в данном общежитии – 520 гривен в месяц.

Напомним, ранее мы писали о том, что студенты разместили фото общежития НАУ, но в учебном заведении их назвали фейком.

А также рассказывали о том, что в Киеве продают квартиру-кладовку за 33 тысячи долларов.

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