15 годин у черзі: за день в Одеський гуртожиток намагалися заселити майже тисячу студентів
В Одесі близько 800 студентів Міжнародного гуманітарного університету намагалися заселити в гуртожиток за один день. Людям довелося стояти в черзі з 3 години ранку і до самої ночі.
Про це повідомляє Vgorode.
Інцидент стався в понеділок, 30 серпня. Біля будівлі гуртожитку зібралася величезна кількість студентів, а також їх батьків, які допомагали дітям з речами.
Люди стояли на спеці, щільно притулившись один до одного. У будь-якому випадку це неприємна ситуація, особливо зараз, коли кількість хворих на COVID-19 збільшується.
В Одесі студенти з батьками чекали 15 годин, щоб заселиться в гуртожиток (відео: YouTube)
Людям довелося пройти безліч бюрократичних процедур, оскільки потрібно було підписати договір, здати довідку, оплатити проживання в гуртожитку і т. д.
В Одесі студенти з батьками чекали 15 годин, щоб заселиться в гуртожиток (відео: YouTube)
Деякі хотіли піти і приїхати в інший день, але їм повідомили, що в такому випадку вони втратять місця в гуртожитку.
Нагадаємо, у Києві напередодні 1 вересня серйозно затопило студентський гуртожиток. Потоки води летіли зі стелі. Інцидент стався в гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a.
Ми також писали про те, що студенти Одеського національного економічного університету показали, як виглядає гуртожиток на вулиці Черняховського. На відео видно, що на стінах є цвіль, умивальник стоїть на розламаному каркасі. Також навколо розруха і бруд.