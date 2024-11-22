14-летняя дочь Веры Брежневой ответила на слухи о пластике лица

14-летняя дочь певицы Веры Брежневой Сара ответила на упреки касаемо пластики лица и рассказала о своем уходе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram девушки.

Так, после того, как появились новые фото Сары, возникли слухи о возможном хирургическом вмешательстве в ее лицо.

Однако Киперман опровергла эти предположения, заявив, что изменения в ее внешности связаны с косметическими процедурами.

Также дочь Брежневой поблагодарила родителей за гены.

"Все естественная красота. Спасибо маме и папе за гены и Богу за процедуры по уходу за лицом. Никаких филлеров, ботокса", - высказалась Сара.

Сара Киперман (фото: t.me/daisylaisyy/180)

Что известно о Саре Киперман

Младшая дочь Веры Брежневой родилась в браке певицы с бизнесменом Михаилом Киперманом, с которым она развелась в 2012 году после шести лет отношений.

Сейчас младшая наследница певицы проживает в Европе вместе с мамой, тогда как ее старшая сестра Соня недавно закончила престижный колледж в США.

Сара Киперман (фото: instagram.com/sswlvix)

14-летняя Сара учится в школе в Италии, а дальше планирует поступать на специальность "дизайнер интерьеров" в итальянский Институт Марангони, который в свое время закончили Доменико Дольче и Франко Москино.

Ранее в сети обсуждали роман Сары с парнем, который старше ее на семь лет. Его зовут Андрей Бенедиктов, и он работает в IT-сфере. Их отношения начались, когда девушке было 12 лет, за что она столкнулась с хейтом.

Скриншот

Также девушку критиковали из-за слишком "взрослых" образов на фотографиях в соцсетях.

Сара Киперман (фото: instagram.com/sswlvix)