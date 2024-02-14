14 лютого: чим особливий день та, чому саме сьогодні треба покаятись в гріхах

Традиції цього дня

Святий Кирило - укажчик літньої погоди. Традиційно цього дня спостерігали за погодними ознаками, намагаючись визначити, якою буде погода влітку.

Селяни старалися утримати сніг на грядках, виходячи на городи та утрамбовуючи його. Вважалося, що це допоможе зробити землю більш родючою.

Покупки, здійснені в цей день, за повір'ям, будуть вдалими, і придбані речі прослужать довго.

Раніше було прийнято гостинно пригощати повитух. Жінки відвідували тих, хто приймав у них пологи, подаровуючи їм подарунки, щоб діти, народжені в цей час, були щасливими і успішними.

Також цей день вважається відмінним часом для початку лікування алкогольної залежності. Існує велика ймовірність, що терапія принесе позитивні результати і допоможе людині позбутися шкідливої звички.

В народі цей день здавна називали Кирило Весновказівник. Це час, коли згадують гріхи, сповідаються, каються у скоєних вчинках.

Головні прикмети дня

Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.

Міцний мороз - до спекотного літа.

Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.

Якщо за вікном гарна погода, то скоро буде невелике похолодання.

Що не можна робити на Кирила

В цю дату краще не стригти нігті і волосся.

Також краще не відвідувати лікарів, особливо стоматологів і косметологів.

Не варто сьогодні хвалитися і зловтішатися.

Хто святкує день ангела

Іменини відзначають власники таких імен: Кирило, Михайло, Федір, Овксентій, Юрій, Аврам, Єгор, Георгій, Филимон, Ісаак.​