14 февраля: чем особенный день и почему именно сегодня нужно покаяться во грехах

14 февраля 2024 года чествуют святого Кирилла, брата равноапостольного Мефодия. Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников.
О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святой Кирилл – указатель летней погоды. Традиционно в этот день наблюдали погодные признаки, пытаясь определить, какой будет погода летом.
Крестьяне старались удержать снег на грядках, выходя на огороды и утрамбовывая его. Считалось, что это поможет сделать землю более плодородной.
Покупки, совершенные в этот день, по поверью, будут удачными, и приобретенные вещи прослужат долго.
Ранее было принято гостеприимно угощать повитуху. Женщины посещали тех, кто принимал у них роды, преподнося им подарки, чтобы дети, рожденные в это время, были счастливыми и успешными.
Также этот день считается хорошим временем для начала лечения алкогольной зависимости. Существует большая вероятность, что терапия принесет положительные результаты и поможет человеку избавиться от вредной привычки.
Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Это время, когда вспоминают грехи, исповедуются, раскаиваются в совершаемых поступках.
Именины отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Михаил, Федор, Овксентий, Юрий, Аврам, Егор, Георгий, Филимон, Исаак.
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