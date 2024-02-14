14 февраля: чем особенный день и почему именно сегодня нужно покаяться во грехах

Традиции этого дня

Святой Кирилл – указатель летней погоды. Традиционно в этот день наблюдали погодные признаки, пытаясь определить, какой будет погода летом.

Крестьяне старались удержать снег на грядках, выходя на огороды и утрамбовывая его. Считалось, что это поможет сделать землю более плодородной.

Покупки, совершенные в этот день, по поверью, будут удачными, и приобретенные вещи прослужат долго.

Ранее было принято гостеприимно угощать повитуху. Женщины посещали тех, кто принимал у них роды, преподнося им подарки, чтобы дети, рожденные в это время, были счастливыми и успешными.

Также этот день считается хорошим временем для начала лечения алкогольной зависимости. Существует большая вероятность, что терапия принесет положительные результаты и поможет человеку избавиться от вредной привычки.

Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Это время, когда вспоминают грехи, исповедуются, раскаиваются в совершаемых поступках.

Главные приметы дня

Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Крепкий мороз – к жарким летам.

Солнечный день – до теплого лета, но морозы продержатся еще долго.

Если за окном хорошая погода, скоро будет небольшое похолодание.

Что нельзя делать на Кирилла

В эту дату лучше не стричь ногти и волосы.

Также лучше не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов.

Не стоит сегодня хвастаться и злорадствовать.

Кто празднует день ангела

Именины отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Михаил, Федор, Овксентий, Юрий, Аврам, Егор, Георгий, Филимон, Исаак.