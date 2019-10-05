14-летний мальчик устроил резню на Волыни: всплыли детали о подростке

14-летний мальчик из Ковеля Волынской области, который устроил резню у соседей, увлекался компьютерными играми и, возможно, употреблял наркотики. Об этом сообщили учителя в школе и соседи подростка, информируют в сюжете ТСН. По словам учителей, подросток был всегда вежлив и адекватен, никогда не имел проблем с поведением, учился средне.

Видео: Подросток устроил резню на Волыни (YouTube/ТСН)

Сверстники мальчика рассказали, что он увлекался программированием и компьютерными играми. Соседи также намекнули, что, возможно, он что-то принимал из запрещенных препаратов.

Семья 14-летнего ребенка с рюкзаками покинула Ковель, так как пребывает в шоке от случившегося. Никто не мог ожидать такого от спокойного и скромного ребенка. Если его вину докажут - ему грозит до 15 лет заключения.

Интересно, что до приезда полиции ребенок пришел на место преступления, которое совершил, и спросил, что тут произошло.

Напомним, что 14-летний подросток нанес ножевые ранения 41-летней женщине, ее 44-летнему мужу и их 16-летней дочери. От полученных травм женщина скончалась, а мужчину госпитализировали. Сейчас за его жизнь в больнице борятся врачи, его состояние очень тяжелое.