14-річний хлопчик влаштував різанину на Волині: спливли деталі про підлітка

14-річний хлопчик з Ковеля Волинської області, який влаштував різанину у сусідів, захоплювався комп'ютерними іграми і, можливо, вживав наркотики. Про це повідомили вчителі в школі і сусіди підлітка, інформують в сюжеті ТСН. За словами вчителів, підліток був завжди ввічливий і адекватний, ніколи не мав проблем з поведінкою, вчився посередньо.

Відео: Підліток влаштував різанину на Волині (YouTube/ТСН)

Однолітки хлопчика розповіли, що він захоплювався програмуванням і комп'ютерними іграми. Сусіди також натякнули, що, можливо, він щось приймав з заборонених препаратів.

Сім'я 14-річної дитини з рюкзаками покинула Ковель, адже перебуває в шоці від того, що сталося. Ніхто не міг очікувати такого від спокійної і скромної дитини. Якщо його провину доведуть - йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Цікаво, що до приїзду поліції хлопець прийшов на місце злочину, який вчинив, і запитав, що тут сталося.

Нагадаємо, що 14-річний підліток завдав ножові поранення 41-річній жінці, її 44-річного чоловіку та їхній 16-річній дочці. Від отриманих травм жінка померла, а чоловіка госпіталізували. Зараз за його життя в лікарні боряться лікарі, його стан дуже важкий.