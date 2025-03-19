14 геніальних стартапів, які залучили сотні мільйонів інвестицій, але з тріском провалилися

Theranos

Заснована 2003 року Елізабет Холмс, компанія Theranos обіцяла революціонізувати аналіз крові, стверджуючи, що може проводити великі тести, використовуючи всього кілька крапель.

На піку своєї популярності компанія оцінювалася майже в 10 мільярдів доларів і залучила понад 700 мільйонів доларів інвестицій. Однак розслідування показали, що технологія була недопрацьованою і ненадійною, що призвело до закриття компанії в 2018 році. Холмс і колишній президент Рамеш "Санні" Балвані були звинувачені в шахрайстві.

Juicero

Запущений у 2013 році стартап Juicero запропонував Wi-Fi-соковижималку за 700 доларів, яка працювала із запатентованими пакетами соку. Компанія залучила 120 мільйонів доларів від великих інвесторів.

Однак незабаром з'ясувалося, що ці пакети можна вичавлювати вручну, роблячи дорогий пристрій безглуздим. У 2017 році Juicero припинив свою діяльність.

Quibi

Короткометражний стримінговий сервіс Quibi (скорочено від "quick bites") заснував Джеффрі Катценберг, його очолила колишня CEO HP Мег Вітман. Запущений у квітні 2020 року, він залучив 1,75 мільярда доларів інвестицій, пропонуючи ексклюзивний контент для мобільних пристроїв.

Однак сервіс не зміг залучити достатньо підписників і закрився вже в грудні 2020 року, всього через вісім місяців після старту.

Nikola

Стартап Nikola, що базується в Аризоні, прагнув революціонізувати транспортну галузь, випускаючи вантажівки на водневих паливних елементах. У 2020 році компанія вийшла на біржу і досягла ринкової капіталізації у 28 мільярдів доларів.

Однак незабаром спливли звинувачення в шахрайстві, включно з підробленим промо-відео, внаслідок чого засновник Тревор Мілтон подав у відставку, а пізніше його визнали винним у цінних паперах. Незважаючи на спроби вивести технології на ринок, Nikola продовжує стикатися з фінансовими проблемами.

FTX

Колись одна з провідних криптовалютних бірж, FTX, заснована Семом Бенкманом-Фрідом, залучила мільярди доларів інвестицій і досягла оцінки в 32 мільярди доларів. Однак у 2022 році з'явилися повідомлення про фінансову нестабільність і неефективне управління, що призвело до кризи ліквідності.

У листопаді 2022 року FTX подала заяву про банкрутство, а Бенкман-Фрід був заарештований за звинуваченнями в шахрайстві та відмиванні грошей.

WeWork

Заснована у 2010 році Адамом Нойманом, компанія WeWork прагнула змінити ринок офісних просторів за допомогою моделі коворкінгу. Залучивши понад 12 мільярдів доларів, стартап сягнув піку оцінки в 47 мільярдів доларів у 2019 році.

Однак невдала спроба IPO, сумніви в корпоративному управлінні та величезні збитки призвели до відставки Ноймана, а вартість компанії впала нижче 10 мільярдів доларів. Агресивне розширення без стійкої прибутковості стало ключовою причиною падіння WeWork.

Jawbone

Колись новатор у галузі Bluetooth-гарнітур і фітнес-трекерів, компанія Jawbone залучила понад 900 мільйонів доларів венчурних інвестицій. Незважаючи на ранній успіх, вона зіткнулася з невдалими продуктами, жорсткою конкуренцією і фінансовими труднощами, що призвело до ліквідації в 2017 році.

Solyndra

Виробник сонячних панелей Solyndra отримав понад 500 мільйонів доларів кредитів і залучив значні приватні інвестиції. Однак його унікальні циліндричні сонячні панелі виявилися дорогими і не змогли конкурувати з більш дешевими альтернативами.

У 2011 році компанія оголосила про банкрутство, ставши центральною темою дебатів про інвестиції в зелену енергетику.

Better Place

Стартап Better Place прагнув революціонізувати індустрію електромобілів, створюючи мережу станцій для швидкої заміни акумуляторів.

Компанія залучила близько 900 мільйонів доларів інвестицій, але зіткнулася з високими витратами на інфраструктуру і низьким рівнем поширення електромобілів на той момент. У 2013 році Better Place оголосила про банкрутство.

Aereo

Сервіс Aereo пропонував користувачам можливість дивитися ефірне телебачення через інтернет. Компанія залучила 97 мільйонів доларів інвестицій і викликала великий інтерес.

Однак судові розгляди з найбільшими телеканалами призвели до рішення Верховного суду США проти Aereo у 2014 році, що змусило компанію закритися.

Pets.com

Заснований у 1998 році, Pets.com став символом стрімкого злету і падіння. Онлайн-магазин товарів для домашніх тварин провів IPO, залучив 82,5 мільйона доларів, але не зміг впоратися з високими витратами на доставку і неефективною бізнес-моделлю.

У підсумку компанія ліквідувалася у 2000 році, лише через дев'ять місяців після виходу на біржу.

Fab.com

Спочатку Fab.com був соціальною мережею, але потім переформатувався в онлайн-магазин дизайнерських товарів. Компанія залучила понад 300 мільйонів доларів і досягла оцінки в 1 мільярд доларів.

Однак стрімке розширення, проблеми з управлінням запасами і стратегічні помилки призвели до занепаду. У підсумку Fab.com був проданий за невелику частину від своєї пікової вартості.

Homejoy

Стартап Homejoy пропонував онлайн-платформу для замовлення послуг прибирання будинку і залучив 38 мільйонів доларів інвестицій. Незважаючи на початковий успіх, компанія зіткнулася з проблемами, включно з судовими розглядами щодо класифікації працівників і складнощами з утриманням клієнтів. У 2015 році Homejoy припинив свою діяльність.

Zume Pizza

Zume Pizza була стартапом, який намагався автоматизувати процес приготування і доставки піци за допомогою роботів. Заснована у 2015 році, компанія залучила понад 400 мільйонів доларів інвестицій, зокрема від SoftBank, і на піку оцінювалася у 2 мільярди доларів.

Ідея полягала в тому, щоб використовувати роботів для приготування піци прямо у фургоні, який доставляв її до клієнта. Однак технічні складнощі, висока вартість розробки та проблеми з масштабуванням призвели до того, що у 2020 році Zume Pizza припинила свою діяльність, а у 2023 році компанія повністю закрилася.

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