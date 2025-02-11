Український стартап EYA "дарує" голос тим, хто не може говорити: як працює технологія

У світі технологій з'являється все більше рішень, покликаних полегшити життя людей з обмеженими можливостями. Український стартап EYA розробив унікальний застосунок, який дає можливість спілкуватися тим, хто не може говорити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-реліз EYA.

Яку проблему намагається вирішити стартап?

Комунікація - це базове право людини. Однак мільйони людей позбавлені його: діти з інвалідністю, люди після інсульту, військові, які отримали поранення.

Існуючі рішення для альтернативної комунікації коштують дорого - спеціалізовані пристрої обходяться в 15 000 євро за можливість сказати "привіт" або "я тебе люблю".

За останні чотири роки в Україні лише 10 дітей із тисяч нужденних отримали такі пристрої.

Але навіть найдорожчі технології мають ті самі недоліки, що й стандартні додатки: процес спілкування залишається повільним і неприродним. Щоб висловити просте бажання, дитині доводиться витрачати хвилини на пошук потрібних слів.

Саме тому українська команда розробників створила інноваційний застосунок для альтернативної комунікації, який прагне вирішити ці проблеми.

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У чому основна відмінність підходу EYA від традиційних рішень?

Цей інструмент використовує персоналізований підхід до комунікації.

Більшість сучасних рішень вимагають, щоб дитина сама шукала потрібні слова, вибираючи картки на екрані (руками або за допомогою погляду). Щоб скласти речення, доводиться гортати, шукати, знову гортати і так далі.

У цьому випадку система аналізує контекст спілкування - попередні розмови, час доби, місце розташування, тему діалогу - і пропонує найбільш релевантні слова. Це значно прискорює процес комунікації.

Крім того, спільно з українськими партнерами планується використання професійного синтезу мови, щоб дитячі голоси звучали природно.

Крім основної функції спілкування, розробники хочуть адаптувати систему під навчальні програми, щоб її можна було легко застосовувати в школах і університетах. Це дасть змогу більшій кількості дітей вчитися, розвиватися й інтегруватися в суспільство.

Так створюється по-справжньому інклюзивне середовище, від чого виграють усі.

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Як EYA може змінити життя людей з обмеженими можливостями?

Альтернативні джерела комунікації (АДК) допомагають соціалізувати дитину, сприяють її розвитку та адаптації.

Українська ініціатива робить наголос не тільки на технологічне рішення, а й на просвітницьку роботу. Творці хочуть показати, як можна почати спілкуватися і вчитися, використовуючи доступні інновації.

Це допоможе тисячам сімей налагодити комунікацію зі своїми дітьми.

Як підтримка управління поглядом в iOS 18 допомагає користувачам з обмеженими можливостями?

Для людей, які не можуть керувати руками, управління поглядом - життєво важлива функція.

Сьогодні спеціалізовані пристрої для таких користувачів коштують близько 15 000 євро, і за останні чотири роки лише 10 українських дітей отримали їх за підтримки UNICEF.

Тепер, завдяки iOS 18, ця технологія стає доступною для всіх, відкриваючи нові можливості для спілкування та соціалізації.

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