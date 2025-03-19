14 гениальных стартапов, которые привлекли сотни миллионов инвестиций, но с треском провалились

Theranos

Основанная в 2003 году Элизабет Холмс, компания Theranos обещала революционизировать анализ крови, утверждая, что может проводить обширные тесты, используя всего несколько капель.

На пике своей популярности компания оценивалась почти в 10 миллиардов долларов и привлекла более 700 миллионов долларов инвестиций. Однако расследования показали, что технология была недоработанной и ненадежной, что привело к закрытию компании в 2018 году. Холмс и бывший президент Рамеш "Санни" Балвани были обвинены в мошенничестве.

Juicero

Запущенный в 2013 году стартап Juicero предложил Wi-Fi-соковыжималку за 700 долларов, которая работала с запатентованными пакетами сока. Компания привлекла 120 миллионов долларов от крупных инвесторов.

Однако вскоре выяснилось, что эти пакеты можно выжимать вручную, делая дорогостоящее устройство бессмысленным. В 2017 году Juicero прекратил свою деятельность.

Quibi

Короткометражный стриминговый сервис Quibi (сокращенно от "quick bites") был основан Джеффри Катценбергом и возглавлен бывшей CEO HP Мэг Уитман. Запущенный в апреле 2020 года, он привлек 1,75 миллиарда долларов инвестиций, предлагая эксклюзивный контент для мобильных устройств.

Однако сервис не смог привлечь достаточно подписчиков и закрылся уже в декабре 2020 года, всего через восемь месяцев после старта.

Nikola

Стартап Nikola, базирующийся в Аризоне, стремился революционизировать транспортную отрасль, выпуская грузовики на водородных топливных элементах. В 2020 году компания вышла на биржу и достигла рыночной капитализации в 28 миллиардов долларов.

Однако вскоре всплыли обвинения в мошенничестве, включая поддельное промо-видео, в результате чего основатель Тревор Милтон подал в отставку и позже был признан виновным в ценных бумагах. Несмотря на попытки вывести технологии на рынок, Nikola продолжает сталкиваться с финансовыми проблемами.

FTX

Когда-то одна из ведущих криптовалютных бирж, FTX, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом, привлекла миллиарды долларов инвестиций и достигла оценки в 32 миллиарда долларов. Однако в 2022 году появились сообщения о финансовой нестабильности и неэффективном управлении, что привело к кризису ликвидности.

В ноябре 2022 года FTX подала заявление о банкротстве, а Бэнкман-Фрид был арестован по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

WeWork

Основанная в 2010 году Адамом Нойманом, компания WeWork стремилась изменить рынок офисных пространств с помощью модели коворкинга. Привлекая более 12 миллиардов долларов, стартап достиг пика оценки в 47 миллиардов долларов в 2019 году.

Однако неудачная попытка IPO, сомнения в корпоративном управлении и огромные убытки привели к отставке Ноймана, а стоимость компании упала ниже 10 миллиардов долларов. Агрессивное расширение без устойчивой прибыльности стало ключевой причиной падения WeWork.

Jawbone

Когда-то новатор в области Bluetooth-гарнитур и фитнес-трекеров, компания Jawbone привлекла более 900 миллионов долларов венчурных инвестиций. Несмотря на ранний успех, она столкнулась с неудачными продуктами, жесткой конкуренцией и финансовыми трудностями, что привело к ликвидации в 2017 году.

Solyndra

Производитель солнечных панелей Solyndra получил более 500 миллионов долларов кредитов и привлек значительные частные инвестиции. Однако его уникальные цилиндрические солнечные панели оказались дорогими и не смогли конкурировать с более дешевыми альтернативами.

В 2011 году компания объявила о банкротстве, став центральной темой дебатов об инвестициях в зеленую энергетику.

Better Place

Стартап Better Place стремился революционизировать индустрию электромобилей, создавая сеть станций для быстрой замены аккумуляторов.

Компания привлекла около 900 миллионов долларов инвестиций, но столкнулась с высокими затратами на инфраструктуру и низким уровнем распространения электромобилей на тот момент. В 2013 году Better Place объявила о банкротстве.

Aereo

Сервис Aereo предлагал пользователям возможность смотреть эфирное телевидение через интернет. Компания привлекла 97 миллионов долларов инвестиций и вызвала большой интерес.

Однако судебные разбирательства с крупнейшими телеканалами привели к решению Верховного суда США против Aereo в 2014 году, что вынудило компанию закрыться.

Pets.com

Основанный в 1998 году, Pets.com стал символом стремительного взлета и падения. Онлайн-магазин товаров для домашних животных провел IPO, привлек 82,5 миллиона долларов, но не смог справиться с высокими расходами на доставку и неэффективной бизнес-моделью.

В итоге компания ликвидировалась в 2000 году, всего через девять месяцев после выхода на биржу.

Fab.com

Изначально Fab.com был социальной сетью, но затем переформатировался в онлайн-магазин дизайнерских товаров. Компания привлекла более 300 миллионов долларов и достигла оценки в 1 миллиард долларов.

Однако стремительное расширение, проблемы с управлением запасами и стратегические ошибки привели к упадку. В итоге Fab.com был продан за небольшую часть от своей пиковой стоимости.

Homejoy

Стартап Homejoy предлагал онлайн-платформу для заказа услуг уборки дома и привлек 38 миллионов долларов инвестиций. Несмотря на первоначальный успех, компания столкнулась с проблемами, включая судебные разбирательства по классификации работников и сложности с удержанием клиентов. В 2015 году Homejoy прекратил свою деятельность.

Zume Pizza

Zume Pizza была стартапом, который пытался автоматизировать процесс приготовления и доставки пиццы с помощью роботов. Основанная в 2015 году, компания привлекла более 400 миллионов долларов инвестиций, в том числе от SoftBank, и на пике оценивалась в 2 миллиарда долларов.

Идея заключалась в том, чтобы использовать роботов для приготовления пиццы прямо в фургоне, который доставлял ее к клиенту. Однако технические сложности, высокая стоимость разработки и проблемы с масштабированием привели к тому, что в 2020 году Zume Pizza прекратила свою деятельность, а в 2023 году компания полностью закрылась.

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