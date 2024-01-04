13-річному школяру вдалося пройти “Тетріс” до кінця. До цього таке міг зробити лише ШІ

Юнак грав у класичну версію "Тетріс" на ігровій приставці Nintendo NES, витративши на це заняття приблизно 38 хвилин. За цей час він досяг рівня 157 та набрав максимальну кількість очок - 999 999.

Цікаво, що в останні секунди Blue Scuti припустився кількох помилок поспіль і був дуже близьким до поразки. Однак саме в цей момент приставка здалася - екран завис, а музика застрягла на нескінченній ноті. Після цього чемпіон не зміг стримати емоцій: "Так! Я знепритомнію. Я не відчуваю своїх пальців. Я не відчуваю своїх рук", - з радістю сказав він.

Для встановлення свого рекорду, стрімер використав новий метод управління, який став популярним у 2021 році та називається rolling. Цей метод передбачає особливий спосіб утримування контролера, що дозволяє грати на більш високих швидкостях.

Вілліс Гібсон поринув у світ "Тетріса" у 2021 році, приділяючи своєму хобі по 20 годин на тиждень. Завдяки такому інтенсивному тренуванню цей школяр уже зміг виграти кілька турнірів.