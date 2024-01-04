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13-річному школяру вдалося пройти “Тетріс” до кінця. До цього таке міг зробити лише ШІ

Американський підліток вперше в світі пройшов гру Тетріс до кінця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

13-річний учень зі США на ім'я Вілліс Гібсон, відомий як Blue Scuti, досяг унікального досягнення, ставши першою людиною, яка зуміла довести гру "Тетріс" до так званого kill screen - моменту, коли головоломка зависає і стає негральною, що є свого роду абсолютний фінал. Раніше такий успіх був характерний лише для штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американську щоденну газету The New York Times.

Юнак грав у класичну версію "Тетріс" на ігровій приставці Nintendo NES, витративши на це заняття приблизно 38 хвилин. За цей час він досяг рівня 157 та набрав максимальну кількість очок - 999 999.

Цікаво, що в останні секунди Blue Scuti припустився кількох помилок поспіль і був дуже близьким до поразки. Однак саме в цей момент приставка здалася - екран завис, а музика застрягла на нескінченній ноті. Після цього чемпіон не зміг стримати емоцій: "Так! Я знепритомнію. Я не відчуваю своїх пальців. Я не відчуваю своїх рук", - з радістю сказав він.

Для встановлення свого рекорду, стрімер використав новий метод управління, який став популярним у 2021 році та називається rolling. Цей метод передбачає особливий спосіб утримування контролера, що дозволяє грати на більш високих швидкостях.

Вілліс Гібсон поринув у світ "Тетріса" у 2021 році, приділяючи своєму хобі по 20 годин на тиждень. Завдяки такому інтенсивному тренуванню цей школяр уже зміг виграти кілька турнірів.

 

Нагадаємо, що популярний геймерський сервіс дозволить "приховувати" ігри.

А ще ми писали про 13-річного юнак з Чернігова, який став рекордсменом через швидкість рахування та знання гімну 7 мовами.

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