13-летнему школьнику удалось пройти "Тетрис" до конца. До этого такое мог сделать только ИИ

Юноша играл в классическую версию "Тетрис" на игровой приставке Nintendo NES, потратив на это занятие примерно 38 минут. За это время он достиг уровня 157 и набрал максимальное количество очков - 999 999.

Интересно, что в последние секунды Blue Scuti допустил несколько ошибок подряд и был очень близок к поражению. Однако именно в этот момент приставка сдалась - экран завис, а музыка застряла на бесконечной ноте. После этого чемпион не смог сдержать эмоций: "Да! Я потеряю сознание. Я не чувствую своих пальцев. Я не чувствую своих рук", - с радостью сказал он.

Для установления своего рекорда стример использовал новый метод управления, который стал популярным в 2021 году и называется rolling. Этот метод предполагает особый способ удерживания контроллера, позволяющий играть на более высоких скоростях.

Уиллис Гибсон ушел в мир "Тетриса" в 2021 году, уделяя своему хобби по 20 часов в неделю. Благодаря такой интенсивной тренировке этот школьник уже смог выиграть несколько турниров.