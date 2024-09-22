13 порад, як не заблукати у лісі, та що робити, якщо це трапилося

До походу в ліс

Носіть яскравий одяг. Камуфляж зручний на полюванні або риболовлі, але не підходить для прогулянки лісом. Яскравий одяг краще видно серед дерев, що допоможе в разі необхідності знайти вас здалеку. Важливо мати світловідбивальні елементи, свисток і ліхтарик.

Складіть маршрут і вивчіть місцевість. Навіть знайомі з дитинства місця варто позначити на карті - паперовій чи цифровій. Відмітьте населені пункти, водойми та інші об’єкти, які допоможуть вам або рятувальникам у випадку надзвичайної ситуації.

Повідомте рідним про ваш маршрут і час повернення. Вкажіть, коли плануєте бути вдома або на зв’язку, та що робити, якщо цього не станеться. Можна використовувати GPS-трекери, браслети або годинники з функцією відстеження місця розташування, що особливо важливо для дітей і літніх людей.

Візьміть із собою заряджений телефон, перекус і запас води. Перевірте заряд телефону і наявність коштів на рахунку, навіть якщо плануєте коротку прогулянку. Візьміть 500 мл води або термос із чаєм, а також легкий перекус. Не забувайте про ліки, якщо маєте хронічні захворювання.

Навчіться користуватися компасом і розпалювати багаття. Навіть за наявності навігатора, вміння орієнтуватися на місцевості та виживати в дикій природі можуть бути вирішальними.

Яскравий колір одягу допоможе вас швидше знайти у лісі (фото: Freepik.com)

Як себе поводити, щоб не заблукати в лісі

Скористайтеся GPS або компасом. Перед тим, як увійти в ліс, орієнтуйтесь за сторонами світу та фіксуйте точку повернення на карті або навігаторі.

Запам'ятовуйте шлях. Звертайте увагу на унікальні об’єкти, такі як дерева або камені, які можуть стати орієнтирами. На привалах будуйте кам'яні пірамідки для позначення шляху.

Уникайте небезпечних ділянок. Уникайте боліт, ярів або буреломів, оскільки вони можуть збити вас з дороги та створити небезпеку.

Зупиніться, якщо темніє. Не варто рухатися в темряві. Залишайтесь на місці, повідомте близьких про ваші подальші дії та чекайте допомоги.

Компас - не архаїзм, а корисна річ у лісі (фото: Freepik.com)

Що робити, якщо заблукали

Не панікуйте. Якщо ви втратили орієнтири, не біжіть і не залазьте на дерева. Зупиніться, заспокойтеся і продумайте подальші дії.

Повідомте рятувальників або близьких. Немає нічого поганого в тому, щоб покликати на допомогу. Виберіть добре видиме місце та зафіксуйте своє місцеперебування за допомогою GPS або примітних об'єктів.

Подавайте сигнали. Кричіть, свистіть або стукайте палицею об дерево, щоб привернути увагу. Використовуйте ліхтарик для подачі сигналу SOS (три короткі, три довгі, три короткі).

Чекайте допомоги. Організуйте собі безпечне місце для очікування. Зробіть укриття від вітру, розведіть багаття і не рухайтесь з місця, щоб рятувальники могли вас знайти.