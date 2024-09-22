13 советов, как не заблудиться в лесу, и что делать, если это случилось

До похода в лес

Носите яркую одежду. Камуфляж удобен на охоте или рыбалке, но не подходит для прогулки по лесу. Яркая одежда лучше видна среди деревьев, что поможет при необходимости найти вас издалека. Важно иметь светоотражающие элементы, свисток и фонарик.

Составьте маршрут и изучите местность. Даже знакомые с детства места стоит обозначить на карте - бумажной или цифровой. Отметьте населенные пункты, водоемы и другие объекты, которые помогут вам или спасателям в случае чрезвычайной ситуации.

Сообщите родным о вашем маршруте и времени возвращения. Укажите, когда планируете быть дома или на связи, и что делать, если этого не произойдет. Можно использовать GPS-трекеры, браслеты или часы с функцией отслеживания местоположения, что особенно важно для детей и пожилых людей.

Возьмите заряженный телефон, перекус и запас воды. Проверьте заряд телефона и наличие средств на счете, даже если планируете короткую прогулку. Возьмите 500 мл воды или термоса с чаем, а также легкий перекус. Не забывайте о лекарствах, если имеете хронические заболевания.

Научитесь пользоваться компасом и разжигать костер. Даже при наличии навигатора умение ориентироваться на местности и выживать в дикой природе могут быть решающими.

Яркий цвет одежды поможет вам побыстрее найти в лесу (фото: Freepik.com)

Как себя вести, чтобы не заблудиться в лесу

Воспользуйтесь GPS или компасом. Перед входом в лес ориентируйтесь по сторонам света и фиксируйте точку возврата на карте или навигаторе.

Запоминайте путь. Обратите внимание на уникальные объекты, такие как деревья или камни, которые могут стать ориентирами. На привалах стройте каменные пирамидки для обозначения пути.

Избегайте опасных участков. Избегайте болот, оврагов или буреломов, поскольку они могут сбить вас с дороги и создать опасность.

Остановитесь, если темнеет. Не стоит двигаться в темноте. Оставайтесь на месте, сообщите близким о ваших дальнейших действиях и ждите помощи.

Компас - не архаизм, а полезная вещь в лесу (фото: Freepik.com)

Что делать, если заблудились

Не паникуйте. Если вы потеряли ориентиры, не бегите и не влезайте на деревья. Остановитесь, успокойтесь и продумайте дальнейшие действия.

Сообщите спасателям или близким. Нет ничего плохого в том, чтобы позвать на помощь. Выберите хорошо видимое место и зафиксируйте местоположение с помощью GPS или примечательных объектов.

Подавайте сигналы. Кричите, свистите или стучите палкой о дерево, чтобы привлечь внимание. Используйте фонарик для подачи сигнала SOS (три коротких, три длинных, три коротких).

Ждите помощи. Организуйте себе безопасное место для ожидания. Сделайте укрытие от ветра, разведите костер и не двигайтесь с места, чтобы спасатели могли вас найти.