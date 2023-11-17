13 нових українських пісень, які зігріють і надихнуть

KOLA - "Бути простим"

Це пісня про те, що варто менше приділяти увагу матеріальним цінностям, навпаки більше відчувати життя, дарувати любов, жити кожним днем. Сьогодні, зараз, конкретно ця мить через якийсь час стануть спогадами, які грітимуть нас у майбутньому, і це єдине, що неможливо відібрати у людини, тому давайте їх робити по можливості теплими й добрими.

KOZAK SIROMAHA feat. KALUSH - "Сіромаха"

Ця пісня - це той самий випадок, коли спрацьовує синергія сучасного і минулого.

"Сам Господь надихає нас діяти через інших. І приємно, що це відбувається в той час, коли Україна стає собою - гарною, чистою, незрівнянною", - коментують пісню музиканти.





ПОТАП & Katarina - "Рай де?"

Ця пісня розказує про ситуацію, яка спіткала багатьох українських жінок, що зараз чекають на своїх чоловіків.

"Війна розлучила багато сімей і це величезна трагедія для кожної. Якась жінка чекає на чоловіка з фронту, якась поїхала з дітьми за кордон і рахує дні до зустрічі з ним. Адже рай для закоханої жінки - це коли коханий поруч. Коли вона в розлуці з ним, ворота в Едем автоматично зачиняються", - коментує Потапенко.





Bloom Twins - "Pretty In Pink"

У цій пісні дует розповідає історію юної дівчини, що є водночас милою й хороброю. Вона ніколи не вибачається сама перед собою й парадоксально поєднує в собі ніжність і хаос, залишаючи незабутній слід у житті кожного, хто трапляється на її шляху.



Макс Барських - "Rich"

До Різдва Макс потішив шанувальників новою англомовною роботою, кліп на яку знято в гумористично-гротескному стилі. Відео присвячене актуальності питання людяності, життєвих цінностей та регресу особистості.

Ірина Білик - "Без тебе"

За словами поп-діви, магія цієї пісні в тому, що її неповторний характер створює враження, наче час сповільнюється, а серце відчуває тепло і тугу водночас.



Жадан і Собаки - "Радіопромінь"

Сергій Жадан і його гурт випустили новий альбом. До нього увійшли такі хіти, як "Серце" (дует з Христиною Соловій), "Автозак", "Ріка", "Вафлі Артек". Але і абсолютно свіжим пісням знайшлося місце. "Радіопромінь" - одна з них.



ANGELA - "В оригіналі"

Для співачки це дуже особлива пісня та історія. Вона близька кожному, хто переживав розрив. Трек стане подарунком тим, хто любить ліричну та мінорну сторону творчості артистки.



Крістіна Присяжнюк - "Нічого не минуло"

Нова пісня однієї з найромантичніших співачок натхненна нашими неймовірними жінками, які чекають на своїх чоловіків. Це пісня-підтримка нашим вольовим жінкам та подяка за їхню сильну любов.

"Як би складно не було, саме кохання надає нам сил жити, пережити та переживати усі події довкола. Головне - пам'ятати, з чого все починалося. Де зустрілися двоє, які обрали рухатися однією дорогою", - запевняє артистка.



CHEEV - "Пароль"

CHEEV нарешті випустив новий альбом "Драма". І ця пісня стала його частинкою. Трек "Пароль" передає відчуття ейфорії під час закоханості.



Злата Огнєвіч - "Віддаю"

Це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Ця пісня віддзеркалює те нестримне бажання сповна розділити почуття з коханою людиною. Віддача і відвертість - основні теми цього треку, що переконують кожного: "Коли любиш, то немає слова "ні".



Олександр Положинський та AIO - "Спалахи"

Нова пісня Олександра Положинського несе в собі важливий меседж для українців - важливість єдності та порозуміння між собою. Слова підкреслюють потребу українців зміцнити свій зв’язок, відкинути розбіжності та об'єднатися як одне ціле. Він несе потужний меседж, заохочуючи кожного відкинути свої розбіжності заради загального блага.



KLER - "Ланіти"

"Буває важко підібрати слова. Та наше тіло іноді говорить більше. Ланіти або щоки, як ми звикли, часто є індикатором емоцій. Закоханість, щастя, сором чи смуток - все видно по червоних ланітах", - коментує співачка.