13 нових українських пісень, які зігріють і надихнуть

Українські артисти продовжують радувати, дивувати і зігрівати своїми творчими доробками, пропонуючи нам пісні, сповнені відвертих і чесних емоцій.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати 13 захоплюючих пісень, здатних обігріти серця у холодну листопадову пору, а можливо, й надихнути на нові звершення.
Це пісня про те, що варто менше приділяти увагу матеріальним цінностям, навпаки більше відчувати життя, дарувати любов, жити кожним днем. Сьогодні, зараз, конкретно ця мить через якийсь час стануть спогадами, які грітимуть нас у майбутньому, і це єдине, що неможливо відібрати у людини, тому давайте їх робити по можливості теплими й добрими.
Ця пісня - це той самий випадок, коли спрацьовує синергія сучасного і минулого.
"Сам Господь надихає нас діяти через інших. І приємно, що це відбувається в той час, коли Україна стає собою - гарною, чистою, незрівнянною", - коментують пісню музиканти.
Ця пісня розказує про ситуацію, яка спіткала багатьох українських жінок, що зараз чекають на своїх чоловіків.
"Війна розлучила багато сімей і це величезна трагедія для кожної. Якась жінка чекає на чоловіка з фронту, якась поїхала з дітьми за кордон і рахує дні до зустрічі з ним. Адже рай для закоханої жінки - це коли коханий поруч. Коли вона в розлуці з ним, ворота в Едем автоматично зачиняються", - коментує Потапенко.
У цій пісні дует розповідає історію юної дівчини, що є водночас милою й хороброю. Вона ніколи не вибачається сама перед собою й парадоксально поєднує в собі ніжність і хаос, залишаючи незабутній слід у житті кожного, хто трапляється на її шляху.
До Різдва Макс потішив шанувальників новою англомовною роботою, кліп на яку знято в гумористично-гротескному стилі. Відео присвячене актуальності питання людяності, життєвих цінностей та регресу особистості.
За словами поп-діви, магія цієї пісні в тому, що її неповторний характер створює враження, наче час сповільнюється, а серце відчуває тепло і тугу водночас.
Сергій Жадан і його гурт випустили новий альбом. До нього увійшли такі хіти, як "Серце" (дует з Христиною Соловій), "Автозак", "Ріка", "Вафлі Артек". Але і абсолютно свіжим пісням знайшлося місце. "Радіопромінь" - одна з них.
Для співачки це дуже особлива пісня та історія. Вона близька кожному, хто переживав розрив. Трек стане подарунком тим, хто любить ліричну та мінорну сторону творчості артистки.
Нова пісня однієї з найромантичніших співачок натхненна нашими неймовірними жінками, які чекають на своїх чоловіків. Це пісня-підтримка нашим вольовим жінкам та подяка за їхню сильну любов.
"Як би складно не було, саме кохання надає нам сил жити, пережити та переживати усі події довкола. Головне - пам'ятати, з чого все починалося. Де зустрілися двоє, які обрали рухатися однією дорогою", - запевняє артистка.
CHEEV нарешті випустив новий альбом "Драма". І ця пісня стала його частинкою. Трек "Пароль" передає відчуття ейфорії під час закоханості.
Це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Ця пісня віддзеркалює те нестримне бажання сповна розділити почуття з коханою людиною. Віддача і відвертість - основні теми цього треку, що переконують кожного: "Коли любиш, то немає слова "ні".
Нова пісня Олександра Положинського несе в собі важливий меседж для українців - важливість єдності та порозуміння між собою. Слова підкреслюють потребу українців зміцнити свій зв’язок, відкинути розбіжності та об'єднатися як одне ціле. Він несе потужний меседж, заохочуючи кожного відкинути свої розбіжності заради загального блага.
"Буває важко підібрати слова. Та наше тіло іноді говорить більше. Ланіти або щоки, як ми звикли, часто є індикатором емоцій. Закоханість, щастя, сором чи смуток - все видно по червоних ланітах", - коментує співачка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська співачка опинилась під крапельницею через помилку лікарів.
Окрім цього, Мішель Андраде знялася в серіалі Netflix та розповіла про свої враження в інтерв'ю.