13 новых украинских песен, которые согреют и вдохновят

KOLA - "Бути простим"

Это песня о том, что стоит меньше уделять внимание материальным ценностям, наоборот, больше чувствовать жизнь, дарить любовь, жить каждым днем. Сегодня, сейчас, именно это мгновение через некоторое время станут воспоминаниями, которые будут греть нас в будущем, и это единственное, что невозможно отнять у человека, поэтому давайте их делать по возможности теплыми и добрыми.

KOZAK SIROMAHA feat. KALUSH - "Сіромаха"

Эта песня – это тот самый случай, когда срабатывает синергия настоящего и прошлого.

"Сам Господь вдохновляет нас действовать через других. И приятно, что это происходит в то время, когда Украина становится собой - красивой, чистой, несравнимой", - комментируют песню музыканты.





ПОТАП & Katarina - "Рай де?"

Эта песня рассказывает о ситуации, которая постигла многих украинских женщины, которые сейчас ждут своих мужчин.

"Война разлучила много семей и это огромная трагедия для каждой. Какая-то женщина ждет мужчину с фронта, какая-то уехала с детьми за границу и считает дни до встречи с ним. Ведь рай для влюбленной женщины - это когда любимый рядом. Когда она в разлуке с ним, ворота в Эдем автоматически закрываются", - комментирует Потапенко.





Bloom Twins - "Pretty In Pink"

В этой песне дуэт рассказывает историю юной девушки, которая одновременно мила и храбра. Она никогда не извиняется сама перед собой и парадоксально сочетает в себе нежность и хаос, оставляя незабываемый след в жизни каждого, кто попадается на ее пути.



Макс Барских - "Rich"

К Рождеству Макс порадовал поклонников новой англоязычной работой, клип на которую снят в юмористически-гротескном стиле. Видео посвящено актуальности вопроса человечности, жизненных ценностей и регресса личности.

Ирина Билык - "Без тебе"

По словам поп-дивы, магия этой песни в том, что ее неповторимый характер создает впечатление, будто время замедляется, а сердце чувствует тепло и тоску одновременно.



Жадан и Собаки - "Радіопромінь"

Сергей Жадан и его группа выпустили новый альбом. В него вошли такие хиты, как "Серце" (дуэт с Кристиной Соловой), "Автозак", "Ріка", "Вафлі Артек". Но и совершенно свежим песням нашлось место. "Радіопромінь" - одна из них.



ANGELA - "В оригіналі"

Для певицы это очень особенная песня и история. Она близка каждому, кто переживал разрыв. Трек станет подарком для тех, кто любит лирическую и минорную сторону творчества артистки.



Кристина Присяжнюк - "Нічого не минуло"

Новая песня одной из самых романтичных певиц вдохновлена нашими невероятными женщинами, которые ждут своих мужчин. Это песня-поддержка нашим волевым женщинам и благодарность за их сильную любовь.

"Как бы сложно ни было, сама любовь дает нам сил жить, пережить и переживать все события вокруг. Главное - помнить, с чего все начиналось. Где встретились двое, решившие двигаться одной дорогой", - уверяет артистка.



CHEEV - "Пароль"

CHEEV наконец-то выпустил новый альбом "Драма". И эта песня стала его частицей. Трек "Пароль" передает ощущение эйфории во время влюбленности.



Злата Огневич - "Віддаю"

Это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Эта песня отражает то безудержное желание сполна разделить чувства с любимым человеком. Отдача и откровенность – основные темы этого трека, убеждающие каждого: "Когда любишь, то нет слова "нет".



Александр Положинский и AIO - "Спалахи"

Новая песня Александра Положинского несет в себе важный месседж для украинцев - важность единства и взаимопонимания. Слова подчеркивают необходимость украинцев укрепить свою связь, отвергнуть разногласия и объединиться как одно целое. Он несет мощный месседж, поощряя каждого отвергнуть свои разногласия ради всеобщего блага.



KLER - "Ланіти"

"Бывает тяжело подобрать слова. Но наше тело иногда говорит больше. "Ланіти" или щеки, как мы привыкли, часто являются индикатором эмоций. Влюбленность, счастье, стыд или уныние - все видно по красным "ланітам", - комментирует певица.