13 новых украинских песен, которые согреют и вдохновят

Украинские артисты продолжают радовать, удивлять и согревать своим творчеством, предлагая нам песни, полные откровенных и честных эмоций.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам послушать 13 увлекательных песен, способных обогреть сердца в холодное ноябрьское время, а возможно, и вдохновить на новые свершения.
Это песня о том, что стоит меньше уделять внимание материальным ценностям, наоборот, больше чувствовать жизнь, дарить любовь, жить каждым днем. Сегодня, сейчас, именно это мгновение через некоторое время станут воспоминаниями, которые будут греть нас в будущем, и это единственное, что невозможно отнять у человека, поэтому давайте их делать по возможности теплыми и добрыми.
Эта песня – это тот самый случай, когда срабатывает синергия настоящего и прошлого.
"Сам Господь вдохновляет нас действовать через других. И приятно, что это происходит в то время, когда Украина становится собой - красивой, чистой, несравнимой", - комментируют песню музыканты.
Эта песня рассказывает о ситуации, которая постигла многих украинских женщины, которые сейчас ждут своих мужчин.
"Война разлучила много семей и это огромная трагедия для каждой. Какая-то женщина ждет мужчину с фронта, какая-то уехала с детьми за границу и считает дни до встречи с ним. Ведь рай для влюбленной женщины - это когда любимый рядом. Когда она в разлуке с ним, ворота в Эдем автоматически закрываются", - комментирует Потапенко.
В этой песне дуэт рассказывает историю юной девушки, которая одновременно мила и храбра. Она никогда не извиняется сама перед собой и парадоксально сочетает в себе нежность и хаос, оставляя незабываемый след в жизни каждого, кто попадается на ее пути.
К Рождеству Макс порадовал поклонников новой англоязычной работой, клип на которую снят в юмористически-гротескном стиле. Видео посвящено актуальности вопроса человечности, жизненных ценностей и регресса личности.
По словам поп-дивы, магия этой песни в том, что ее неповторимый характер создает впечатление, будто время замедляется, а сердце чувствует тепло и тоску одновременно.
Сергей Жадан и его группа выпустили новый альбом. В него вошли такие хиты, как "Серце" (дуэт с Кристиной Соловой), "Автозак", "Ріка", "Вафлі Артек". Но и совершенно свежим песням нашлось место. "Радіопромінь" - одна из них.
Для певицы это очень особенная песня и история. Она близка каждому, кто переживал разрыв. Трек станет подарком для тех, кто любит лирическую и минорную сторону творчества артистки.
Новая песня одной из самых романтичных певиц вдохновлена нашими невероятными женщинами, которые ждут своих мужчин. Это песня-поддержка нашим волевым женщинам и благодарность за их сильную любовь.
"Как бы сложно ни было, сама любовь дает нам сил жить, пережить и переживать все события вокруг. Главное - помнить, с чего все начиналось. Где встретились двое, решившие двигаться одной дорогой", - уверяет артистка.
CHEEV наконец-то выпустил новый альбом "Драма". И эта песня стала его частицей. Трек "Пароль" передает ощущение эйфории во время влюбленности.
Это рассказ о безумной любви, которая переполняет сердце. Эта песня отражает то безудержное желание сполна разделить чувства с любимым человеком. Отдача и откровенность – основные темы этого трека, убеждающие каждого: "Когда любишь, то нет слова "нет".
Новая песня Александра Положинского несет в себе важный месседж для украинцев - важность единства и взаимопонимания. Слова подчеркивают необходимость украинцев укрепить свою связь, отвергнуть разногласия и объединиться как одно целое. Он несет мощный месседж, поощряя каждого отвергнуть свои разногласия ради всеобщего блага.
"Бывает тяжело подобрать слова. Но наше тело иногда говорит больше. "Ланіти" или щеки, как мы привыкли, часто являются индикатором эмоций. Влюбленность, счастье, стыд или уныние - все видно по красным "ланітам", - комментирует певица.
Напомним, ранее стало известно, что украинская певица оказалась под капельницей из-за ошибки врачей.
Кроме того, Мишель Андраде снялась в сериале Netflix и рассказала о своих впечатлениях в интервью.