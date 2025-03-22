12 вражаючих фактів з життя Джорджа Формана: від вуличного хулігана до легенди боксу

Напередодні помер легендарний американський боксер Джордж Форман. Йому було 76 років. За плечима спортсмена тернистий шлях: від непростого дитинства до історичних перемог та поразок, які стали важливим уроком у житті.

Непросте дитинство

Джордж Форман народився 10 січня 1949 року в Маршаллі, Техас. Виріс у бідній родині в Х’юстоні разом із шістьма братами та сестрами, вихованими матір’ю-одиначкою.

Покинув школу та займався вуличними пограбуваннями.

Трудовий корпус, частина програми президента Ліндона Джонсона, допоміг йому знайти новий шлях у житті.

Кар’єра в боксі

У 19 років виграв золоту медаль у важкій вазі на Олімпійських іграх 1968 року в Мехіко. Став професіоналом та виграв 37 поєдинків поспіль.

У 1973 році нокаутував Джо Фрейзера в другому раунді, ставши чемпіоном світу.

1974 року зустрівся з Мухаммедом Алі у знаменитому бою "Гуркіт у джунглях" у Кіншасі. Хоча Форман був фаворитом, Алі витримав його удари та нокаутував у восьмому раунді. Поразка спустошила боксера і він на деякий час залишив бокс.

Джордж Форман (фото: instagram.com/biggeorgeforeman)

Повернення на ринг

Форман завершив кар'єру у 1977 році, щоб стати висвяченим служителем у Церкві Господа Ісуса Христа. Через 10 років він повернувся на ринг з вагою в 143 кг, щоб зібрати гроші для заснованого ним молодіжного центру в Техасі.

Після цього Джордж виграв 24 матчі поспіль, але у 1991-му програв Евандеру Холіфілду за рішенням суддів після 12 раундів. Три роки потому, у 45 років, він нокаутував непереможного шульгу Майкла Мурера і став найстарішим чемпіоном у надважкій вазі.

Особисте життя

Був одружений п’ять разів, останній шлюб з Мері Джоан Мартеллі тривав усе життя.

У нього було п’ятеро синів, яких усіх назвав Джордж, а також сім дочок - п’ять рідних і дві прийомні.

Як жив Джордж Форман (instagram.com/biggeorgeforeman)

Бізнес та слава після боксу

Джордж додатково прославився завдяки рекламі електричних грилів George Foreman Grill.

У 1999-му компанія Salton Inc. заплатила йому 137,5 млн доларів за використання його імені на продукції.

Нагадаємо, про смерть Джорджа Формана стало відомо 21 березня. Трагічну новину повідомила його родина через соціальні мережі. Про проблеми зі здоров'ям спортсмена не повідомлялося.

Раніше Володимир Кличко мріяв побити рекорд Формана і стати найстаршим чемпіоном у важкій вазі.

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