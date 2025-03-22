12 впечатляющих фактов из жизни Джорджа Формана: от уличного хулигана до легенды бокса

Накануне умер легендарный американский боксер Джордж Форман. Ему было 76 лет. За плечами спортсмена тернистый путь: от непростого детства до исторических побед и поражений, которые стали важным уроком в жизни.

Непростое детство

Джордж Форман родился 10 января 1949 года в Маршалле, Техас. Вырос в бедной семье в Хьюстоне вместе с шестью братьями и сестрами, воспитанными матерью-одиночкой.

Бросил школу и занимался уличными грабежами.

Трудовой корпус, часть программы президента Линдона Джонсона, помог ему найти новый путь в жизни.

Карьера в боксе

В 19 лет выиграл золотую медаль в тяжелом весе на Олимпийских играх 1968 года в Мехико. Стал профессионалом и выиграл 37 поединков подряд.

В 1973 году нокаутировал Джо Фрейзера во втором раунде, став чемпионом мира.

В 1974 году встретился с Мухаммедом Али в знаменитом бою "Грохот в джунглях" в Киншасе. Хотя Форман был фаворитом, Али выдержал его удары и нокаутировал в восьмом раунде. Поражение опустошило боксера и он на некоторое время оставил бокс.

Джордж Форман (фото: instagram.com/biggeorgeforeman)

Возвращение на ринг

Форман завершил карьеру в 1977 году, чтобы стать рукоположенным служителем в Церкви Господа Иисуса Христа. Через 10 лет он вернулся на ринг с весом в 143 кг, чтобы собрать деньги для основанного им молодежного центра в Техасе.

После этого Джордж выиграл 24 матча подряд, но в 1991-м проиграл Эвандеру Холифилду по решению судей после 12 раундов. Три года спустя, в 45 лет, он нокаутировал непобедимого левшу Майкла Мурера и стал старейшим чемпионом в супертяжелом весе.

Личная жизнь

Был женат пять раз, последний брак с Мэри Джоан Мартелли продлился всю жизнь.

У него было пятеро сыновей, которых всех назвал Джордж, а также семь дочерей - пять родных и две приемные.

Как жил Джордж Форман (instagram.com/biggeorgeforeman)

Бизнес и слава после бокса

Джордж дополнительно прославился благодаря рекламе электрических грилей George Foreman Grill.

В 1999-м компания Salton Inc. заплатила ему 137,5 млн долларов за использование его имени на продукции.

Напомним, о смерти Джорджа Формана стало известно 21 марта. Трагическую новость сообщила его семья через социальные сети. О проблемах со здоровьем спортсмена не сообщалось.

Ранее Владимир Кличко мечтал побить рекорд Формана и стать самым возрастным чемпионом в тяжелом весе.

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