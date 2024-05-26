4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви
Правила поведения в церкви - это важная составляющая нашей культуры. Они не только определяют, как следует себя вести, но и отражают наше уважение к святыням.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как одеться и правильно зайти в храм, а также основные правила поведения в церкви.
Подготовка к походу в церковь
Прежде, чем прийти в церковь, важно выполнить определенные подготовительные действия.
Многие ошибаются, думая, что можно прийти в храм без предварительной подготовки. Священники отмечают важность как внешней, так и внутренней подготовки перед посещением церкви.
Утром перед посещением церкви священники рекомендуют умыться, зажечь свечу и прочесть благодарственную молитву.
Как одеться в церковь
Одежда должна быть скромной и опрятной, сдержанного цвета. Нельзя приходить в грязной, изношенной или с неприятным запахом одежде. Наряды могут быть красивыми и современными, но соответствовать определенным ограничениям и правилам приличия.
Не следует забывать о том, что быть христианином нужно не только в храме, но и вне его.
Для женщин не рекомендуется:
- носить мини-юбки, откровенные кофты с обнаженными плечами или глубоким декольте
- яркий макияж
Важно помнить, что нельзя отвлекать других от молитвы своей одеждой.
Советы мужчинам:
- перед входом в храм необходимо снять головной убор
- нельзя появляться в церкви в спортивной или неопрятной одежде, а также в майках или шортах
- следует одеваться нарядно на воскресные и праздничные службы
Внешний образ также должен проявлять уважение к Господу и всем собравшимся.
Как входить в церковь
Входить в церковь следует с поклоном, осенив себя крестным знамением трижды, произнося короткие молитвы. А именно:
- Господи, будь милосерден ко мне, грешному
- Господи, сними грехи и помилуй
- Господи, спаси и сохрани меня
А также церковь рекомендует придерживаться следующих правил:
- важно не занимать проход напротив царских ворот, чтобы обеспечить свободный доступ к тетраподу
- здоровайтесь с присутствующими поклоном, а не рукопожатием
- церковь не рекомендует ссориться - если ваше привычное место занято, станьте там, где свободно
- во время службы воздерживайтесь от хождения по храму, особенно во время чтения Священного Писания или молитвы
- избегайте прохождений между тетраподом и иконостасом
Правила поведения в церкви
Чтобы подготовиться к посещению церкви и вести себя соответственно, следует соблюдать следующие правила:
- во время божественной службы запрещается шуметь или рассматривать других прихожан и священников
- во время пения важно стоять молча, с опущенной головой
- в храме разрешено говорить, если это не пустые разговоры, отвлекающие других прихожан от молитвы
- не следует держать руки скрещенными за спиной
- беременным женщинам не запрещается посещать церковь, а наоборот поощряется
- если свеча гаснет или коптит, просто зажгите ее снова, это не знак беды
- церковь приветствует ношение нательного креста, это символ веры и свидетельство служения Господу
Соблюдение этих правил поможет вам вести себя достойно и проявлять уважение к святому месту и другим прихожанам.
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В материале использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, а также сайты "Подробности" и "Дивен Світ".