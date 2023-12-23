12 страв на Святвечір: що ставили на стіл 100 років тому

Які 12 страв готували у минулому

Кутя. Це найголовніша з 12 страв на Святвечір, з якої починали частування. Раніше кутю робили з пшениці, також її готували з рису або ячменю. Обов'язково у кашу додавали сухофрукти, мед та горіхи.

Узвар. Окрім куті, на столі обов'язково мав бути цей напій. Його готували з чистої води та сухофруктів, іноді додавали мед.

Борщ. Одним із варіантів пісних перших страв на Святвечір був борщ. Він варився без м'яса, лише з овочами. Іноді готували борщ пісний з карасями та грибами.

Традиційний український борщ (скріншот)

Пампушки, хліб. До борщу та інших став обов'язково пекли вироби з борошна. Найпопулярніші - пампухи з часником, або ж запашний хліб.

Риба. На Святвечір обов'язково подавали рибу. Вона могла бути смаженою або запеченою. Також були популярними смачні страви з риби, такі як маринований оселедець або ж печений короп.

Горох та квасоля. Варені або тушковані бобові були обов'язковою стравою на Святвечір. До гороху та квасолі також подавали різні вироби з борошна.

Голубці. Звісно ж, ця страва також була пісною. Замість м'ясо у голубці клали пшоно.

Голубці на свято (фото: freepik com)

Гриби. Вони могли бути не тільки складовою інших страв, а й окремим частуванням. Мариновані, тушковані - гриби були традиційним "гостем" стола на Святвечір.

Вареники. Їх готували по-різному. З картоплею, або вишнями, з черешнями або сливами. Ця страва була однієї з 12 основних.

Пшоняна каша. Її подавали у якості гарніру або ж як повноцінну страву, з грибами. Пшоно було дуже популярною крупою, без неї не обходився жоден Святвечір.

Пшоно - популярна в Україні крупа (фото: freepik com)

Тушкована капуста. Ця смачна та корисна страва подавалася з грибами аби просто так.

Святковий калач. Звісно, випічка була пісною, але не менш смачною. За традиціями, калач готували у вигляді кола з отвором посередині.