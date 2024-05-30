12 рослин, які найкраще відлякують комарів влітку

Лаванда

Комахи та навіть тварини завжди оминають лаванду. Причина цьом - чудовий аромат, який йде від ефірних олій, що містяться в листі рослини.

Припускають, що лавандова олія навіть перешкоджає здатності комарів відчувати запах.

Лаванда (фото: Freepik)

Ця рослина дуже витривала після того, як прижилася, і потребує лише повного сонця і хорошого дренажу. Проте найкраще вона почувається в теплому кліматі.

Чорнобривці

Чорнобривці, легкі у вирощуванні однорічні квіти, виділяють запах, який відлякує комарів. Їх також можна вирощувати у горщиках і ставити на балконі, біля внутрішнього дворика або входу в будинок, щоб відлякувати комах.

Чорнобривці (фото: Freepik)

Крім цього, за результатами досліджень, вони не лише відлякують комарів, але й попелиць, білокрилок, мексиканських бобових жуків, кабачкових жуків та томатних рогохвостів.

Лимонна трава

Відома своїм виразним запахом, лемонграс (або лимонна трава) є найпоширенішим натуральним інгредієнтом у засобах від комарів.

Лемонграс (фото: Freepik)

Ця невибаглива в догляді рослина найкраще почувається у великих кашпо, оскільки не витримує морозів, але в більш теплому кліматі її можна висаджувати безпосередньо на сонячній ділянці в ґрунт.

Котяча м'ята

Котячу м'яту можна знайти майже скрізь. Вона походить з родини м'ятних і рясно росте і як комерційна рослина, і як бур'ян. За нею дуже легко доглядати, і вона може навіть почати захоплювати інші ділянки вашого саду.

Однак, якщо ви готові забути про підступний характер цієї рослини, вона є чудовим репелентом від комарів.

Котяча м'ята (фото: Wikipedia)

Дослідження, проведене в Університеті штату Айова, показало, що котяча м'ята вдесятеро ефективніша за хімічну речовину, яка використовується в більшості засобів від комах.

Розмарин

Ще один чудовий засіб від комарів - розмарин. І Нью-Йоркський ботанічний сад, і PlantShed рекомендують цю рослину. Деревний аромат розмарину - саме те, що відлякує комарів, а також капустяну міль і морквяну муху.

Розмарин (фото: Freepik)

Тож поки шкідники тримаються якомога далі, ви можете насолоджуватися ароматом рослини, а також використовувати її як приправу у кулінарії.

Базилік

Базилік - ще одна трава, яка також може виконувати подвійну функцію - відлякувати шкідників та бути приправою для страв. Різкий запах, який видає листя базиліка, проганяє комах.

Базилік (фото: Freepik)

Ця рослина, яку можна висадити як в саду, так і в контейнері, любить вологу землю, потребує хорошого дренажу та багато сонця.

Герань запашна

Ароматна герань також є популярною рослиною, що відлякує комарів. Крім цього, її сильний аромат відлякує ще декілька видів шкідників.

Герань (фото: Wikipedia)

Ці швидкорослі рослини люблять теплий, сонячний і сухий клімат, але якщо ви живете в зоні з холодним кліматом, їх можна вирощувати в кашпо.

Монарда

Якщо ви хочете привабити корисних комах, таких як бджоли та метелики, і водночас відлякати шкідників - монарда або кінська м'ята стане помічницею.

Монарда (фото: Wikipedia)

Просто подрібніть її листя, щоб вивільнити ароматичні олії. Крім того, ви зможете насолоджуватися барвистими квітами червоних, рожевих, лавандових, білих або фіолетових відтінків протягом усього літа.

М'ята

М'ята - чудовий нетоксичний засіб для відлякування комарів, мух і навіть мурах. Чим різкіший аромат, тим менше комах у вас буде.

М'ята (фото: Freepik)

Вирощувати м'яту можна в горщиках або в відкритому ґрунті. Ви навіть можете висушити листя і використовувати його вдома як природний метод боротьби зі шкідниками - або додавати в чай.

Агератум

Ця приваблива однорічна квітка - чудово росте в ґрунті або контейнері. Проте вирощувати рослину варто з обережністю - та краще відмовитися від нього, якщо маєте маленьких дітей чи тварин.

Агератум (фото: Freepik)

Квіти агератуму містять кумарин - хімічну речовину, яка допомагає відлякувати комарів, але також робить її токсичною при потраплянні в організм домашніх тварин або людей.

Шавлія

Якщо ви любите збиратися біля вогнища на задньому дворі, посадіть поруч шавлію. Невелика кількість цієї рослини, вкинутої в полум'я, буде відлякувати комах земляним запахом.

Шавлія (фото: Wikipedia)

Шавлію також можна висушити і використовувати для приготування домашнього спрею від комах.

Аліум (декоративна цибуля)

Ці цибулини, серед яких часник і цибуля, виділяють сильний аромат, який не подобається комарам.

Аліум (фото: Freepik)

Ця рослина відрізняється химерними кулеподібними квітами, які ніби пливуть на довгих тонких стеблах.