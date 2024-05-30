12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Приближается лето - а с теплой погодой появляются и комары. Эти надоедливые насекомые донимают своим писком и безжалостными укусами. Однако считается, что некоторые растения могут отогнать этих кровопийц.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Garden Design.
Насекомые и даже животные всегда обходят лаванду. Причина этому - чудесный аромат, который исходит от эфирных масел, содержащихся в листьях растения.
Предполагают, что лавандовое масло даже препятствует способности комаров чувствовать запах.
Лаванда (фото: Freepik)
Это растение очень выносливо после того, как прижилось, и требует только полного солнца и хорошего дренажа. Однако лучше она чувствует себя в теплом климате.
Бархатцы, легкие в выращивании однолетние цветы, выделяют запах, который отпугивает комаров. Их также можно выращивать в горшках и ставить на балконе, у внутреннего дворика или входа в дом, чтобы отпугивать насекомых.
Бархатцы (фото: Freepik)
Кроме этого, по результатам исследований они не только отпугивают комаров, но и тлю, белокрылок, мексиканских бобовых жуков, кабачковых жуков и томатных рогохвостов.
Известная своим выразительным запахом, лемонграсс (или лимонная трава) является наиболее распространенным натуральным ингредиентом в средствах от комаров.
Лемонграсс (фото: Freepik)
Это неприхотливое в уходе растение лучше всего чувствует себя в больших кашпо, поскольку не выдерживает морозов, но в более теплом климате его можно высаживать непосредственно на солнечном участке в почву.
Кошачью мяту можно найти почти везде. Она происходит из семейства мятных и обильно растет и как коммерческое растение, и как сорняк. За ней очень легко ухаживать, и она может даже начать захватывать другие участки вашего сада.
Однако, если вы готовы забыть о коварном характере этого растения, оно является отличным репеллентом от комаров.
Кошачья мята (фото: Wikipedia)
Исследование, проведенное в Университете штата Айова, показало, что кошачья мята в десять раз эффективнее химического вещества, используемого в большинстве средств от насекомых.
Еще одно замечательное средство от комаров - розмарин. И Нью-Йоркский ботанический сад, и PlantShed советуют это растение. Древесный аромат розмарина - именно то, что отпугивает комаров, а также капустную моль и морковную муху.
Розмарин (фото: Freepik)
Пока вредители держатся как можно дальше, вы можете наслаждаться ароматом растения, а также использовать его как приправу в кулинарии.
Базилик - еще одна трава, которая также может выполнять двойную функцию - отпугивать вредителей и быть приправой для блюд. Резкий запах, издающий листья базилика, прогоняет насекомых.
Базилик (фото: Freepik)
Это растение, которое можно высадить как в саду, так и в контейнере, любит влажную землю, требует хорошего дренажа и много солнца.
Ароматная герань также является популярным растением, отпугивающим комаров. Кроме того, ее сильный аромат отпугивает еще несколько видов вредителей.
Герань (фото: Wikipedia)
Эти быстрорастущие растения любят тёплый, солнечный и сухой климат, но если вы живете в зоне с холодным климатом, их можно выращивать в кашпо.
Если вы хотите привлечь полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки, и одновременно отпугнуть вредителей - монарда или лошадиная мята станет помощницей.
Монарда (фото: Wikipedia)
Просто измельчите ее листья, чтобы высвободить ароматические масла. Кроме того, вы сможете наслаждаться красочными цветами красных, розовых, лавандовых, белых или фиолетовых оттенков в течение всего лета.
Мята - прекрасное нетоксичное средство для отпугивания комаров, мух и даже муравьев. Чем резче аромат, тем меньше насекомых у вас будет.
Мята (фото: Freepik)
Выращивать мяту можно в горшках или в открытом грунте. Вы даже можете высушить листья и использовать его дома как естественный метод борьбы с вредителями - или добавлять в чай.
Этот привлекательный однолетний цветок - прекрасно растет в почве или контейнере. Однако выращивать растение следует с осторожностью - и лучше отказаться от него, если у вас есть маленькие дети или животные.
Агератум (фото: Freepik)
Цветы агератума содержат кумарин - химическое вещество, которое помогает отпугивать комаров, но также делает его токсичным при попадании в организм домашних животных или людей.
Если вы любите собираться у костра на заднем дворе, посадите рядом шалфей. Небольшое количество этого растения, брошенного в пламя, будет отпугивать насекомых земляным запахом.
Шалфей (фото: Wikipedia)
Шалфей также можно высушить и использовать для приготовления домашнего спрея от насекомых.
Эти луковицы, среди которых чеснок и лук, выделяют сильный аромат, что не нравится комарам.
Аллиум (фото: Freepik)
Это растение отличается причудливыми шарообразными цветами, словно плывущими на длинных тонких стеблях.
Раньше мы писали о том, как избавиться от одуванчиков без применения химии.
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