12 растений, которые лучше всего отпугивают комаров летом

Лаванда

Насекомые и даже животные всегда обходят лаванду. Причина этому - чудесный аромат, который исходит от эфирных масел, содержащихся в листьях растения.

Предполагают, что лавандовое масло даже препятствует способности комаров чувствовать запах.

Лаванда (фото: Freepik)

Это растение очень выносливо после того, как прижилось, и требует только полного солнца и хорошего дренажа. Однако лучше она чувствует себя в теплом климате.

Бархатцы

Бархатцы, легкие в выращивании однолетние цветы, выделяют запах, который отпугивает комаров. Их также можно выращивать в горшках и ставить на балконе, у внутреннего дворика или входа в дом, чтобы отпугивать насекомых.

Бархатцы (фото: Freepik)

Кроме этого, по результатам исследований они не только отпугивают комаров, но и тлю, белокрылок, мексиканских бобовых жуков, кабачковых жуков и томатных рогохвостов.

Лимонная трава

Известная своим выразительным запахом, лемонграсс (или лимонная трава) является наиболее распространенным натуральным ингредиентом в средствах от комаров.

Лемонграсс (фото: Freepik)

Это неприхотливое в уходе растение лучше всего чувствует себя в больших кашпо, поскольку не выдерживает морозов, но в более теплом климате его можно высаживать непосредственно на солнечном участке в почву.

Кошачья мята

Кошачью мяту можно найти почти везде. Она происходит из семейства мятных и обильно растет и как коммерческое растение, и как сорняк. За ней очень легко ухаживать, и она может даже начать захватывать другие участки вашего сада.

Однако, если вы готовы забыть о коварном характере этого растения, оно является отличным репеллентом от комаров.

Кошачья мята (фото: Wikipedia)

Исследование, проведенное в Университете штата Айова, показало, что кошачья мята в десять раз эффективнее химического вещества, используемого в большинстве средств от насекомых.

Розмарин

Еще одно замечательное средство от комаров - розмарин. И Нью-Йоркский ботанический сад, и PlantShed советуют это растение. Древесный аромат розмарина - именно то, что отпугивает комаров, а также капустную моль и морковную муху.

Розмарин (фото: Freepik)

Пока вредители держатся как можно дальше, вы можете наслаждаться ароматом растения, а также использовать его как приправу в кулинарии.

Базилик

Базилик - еще одна трава, которая также может выполнять двойную функцию - отпугивать вредителей и быть приправой для блюд. Резкий запах, издающий листья базилика, прогоняет насекомых.

Базилик (фото: Freepik)

Это растение, которое можно высадить как в саду, так и в контейнере, любит влажную землю, требует хорошего дренажа и много солнца.

Герань душистая

Ароматная герань также является популярным растением, отпугивающим комаров. Кроме того, ее сильный аромат отпугивает еще несколько видов вредителей.

Герань (фото: Wikipedia)

Эти быстрорастущие растения любят тёплый, солнечный и сухой климат, но если вы живете в зоне с холодным климатом, их можно выращивать в кашпо.

Монарда

Если вы хотите привлечь полезных насекомых, таких как пчелы и бабочки, и одновременно отпугнуть вредителей - монарда или лошадиная мята станет помощницей.

Монарда (фото: Wikipedia)

Просто измельчите ее листья, чтобы высвободить ароматические масла. Кроме того, вы сможете наслаждаться красочными цветами красных, розовых, лавандовых, белых или фиолетовых оттенков в течение всего лета.

Мята

Мята - прекрасное нетоксичное средство для отпугивания комаров, мух и даже муравьев. Чем резче аромат, тем меньше насекомых у вас будет.

Мята (фото: Freepik)

Выращивать мяту можно в горшках или в открытом грунте. Вы даже можете высушить листья и использовать его дома как естественный метод борьбы с вредителями - или добавлять в чай.

Агератум

Этот привлекательный однолетний цветок - прекрасно растет в почве или контейнере. Однако выращивать растение следует с осторожностью - и лучше отказаться от него, если у вас есть маленькие дети или животные.

Агератум (фото: Freepik)

Цветы агератума содержат кумарин - химическое вещество, которое помогает отпугивать комаров, но также делает его токсичным при попадании в организм домашних животных или людей.

Шалфей

Если вы любите собираться у костра на заднем дворе, посадите рядом шалфей. Небольшое количество этого растения, брошенного в пламя, будет отпугивать насекомых земляным запахом.

Шалфей (фото: Wikipedia)

Шалфей также можно высушить и использовать для приготовления домашнего спрея от насекомых.

Аллиум (декоративный лук)

Эти луковицы, среди которых чеснок и лук, выделяют сильный аромат, что не нравится комарам.

Аллиум (фото: Freepik)

Это растение отличается причудливыми шарообразными цветами, словно плывущими на длинных тонких стеблях.