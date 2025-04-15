12-річна українка встановила світовий рекорд: її трюк на пілоні вразив усіх

Який рекорд встановила Дар'я

Дар'я виконала 24 шпагати догори ногами на спортивному пілоні без зупинки. Цей показник на 4 одиниці перевищив мінімальні вимоги Книги рекордів Гіннеса - і саме тому її офіційно визнали новою рекордсменкою.

Рекорд був зафіксований у Мілані, Італія. Це вже офіційно внесено до бази Книги рекордів Гіннеса. Дар'я стала наймолодшою українкою, яка досягла такого рівня у пілонному спорті.

"Спроба була надзвичайно складною, не лише через високі технічні вимоги трюку, а й через обставини: лише рік тому Дар'я зазнала серйозної травми, після якої багато хто сумнівався в її поверненні до спорту. Але вона не просто відновилася - вона зробила неможливе, довівши, що сила духу й наполегливість не мають віку", - написала її мама. 12-річна Дар'я Пономаренко з Черкас встановила новий рекорд Гіннеса (фото: facebook.com/rozumoksana)

Що відомо про цю дівчинку

За рік до рекорду дівчинка зазнала серйозної спортивної травми. Попри біль і реабілітацію, вона повернулася до тренувань. У соцмережах Дар'я написала, що вірила в себе до кінця - і це дало результат.

"Я мріяла про це, працювала щодня, і тепер можу сказати - я це зробила", - зазначила вона в Instagram.

Дар'я живе з мамою у Черкасах і вже не перший рік займається пілонним спортом під керівництвом тренерки. Ще школярка любить танцювати.

Двічі Дар'я брала участь у шоу талантів - в Україні та Іспанії. Обидва рази вона викликала захоплення глядачів та суддів. Дар'я з Черкас встановила новий світовий рекорд і попала в книгу рекордів Гіннеса (фото: facebook.com/rozumoksana)

Що відомо про пілонний спорт

Це не розвага, а офіційний вид спорту, який поєднує акробатику, гімнастику та силову витривалість. У багатьох країнах його прирівнюють до олімпійських видів, і він має суворі правила.

"Для України це визначна подія, адже йдеться не просто про спортивне досягнення - це приклад того, як дитина може підняти авторитет країни на міжнародному рівні та надихнути ціле покоління юних спортсменів. Офіційне визнання її рекорду Книгою рекордів Гіннеса підтверджує, що українські спортсмени, навіть у наймолодшому віці, здатні на видатні звершення", - говориться у повідомленні.