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12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала

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Среда 10 мая 2023 11:50
12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала Украинка во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/press.kotovsk)
Автор: Татьяна Самарук

Девочка София Тепла из Одесской области во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса. Она смогла отжаться от пола в тройной гимнастической складке на одних руках.

Об этом сообщила мать девочки Марина Тепла в Facebook, которая также является тренером дочери.

Сколько раз отжалась

В частности, 12-летняя София установила мировой рекорд по отжиму от пола в тройной гимнастической складке на руках. Таким образом она отжалась 21 раз за 30 секунд.

"В попытке было 23 раза, но первый ей не засчитали, также - одно отжимание на 16 раз, как оказалось, было не полным. Но даже 21 раз - это много, ведь прошлый мировой рекорд составлял 12 раз", - написала мать.

12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделалаУкраинка во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/press.kotovsk)

Самая молодая украинка в Книге рекордов Гиннеса

В общем, ребенок может отжаться так около 40 раз.

Отмечается, что София - самая молодая украинка и первый ребенок в нашей стране, попавший в Книгу рекордов Гиннеса. К тому же это уже второй мировой рекорд маленькой акробатки.

12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала12-летняя украинка во второй раз установила рекорд Книги Гиннеса: вот что она сделала

Украинка во второй раз попала в Книгу рекордов Гиннеса (facebook.com/press.kotovsk)

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