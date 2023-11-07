12 предметов в гардеробе: как правильно одеваться зимой, чтобы не заболеть

В морозную погоду подобрать одежду бывает сложно. Чтобы одеться правильно и тепло распределялось равномерно, нужно знать несколько уловок комбинирования одежды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост семейного врача Анны Серовой в Instagram.

Основные правила для выбора зимней одежды

Основной слой одежды может складываться из тканей, которые отводят влагу и согреют, не вызывая повышенного потоотделения.

Также следует выбирать такую длину, чтобы можно было заправить в одежду. Рукав на куртке или пальто не должен быть широким. Если он широк, нужно под низ надеть водолазку или вещь, плотно прилегающую к коже.

Надевайте перчатки - они помогают удерживать тепло.

На верхней одежде должен быть капюшон. Если нет - заменить шарфом. С помощью шарфа можно закрыть часть лица.

Если человек не любит носить шапки, то эта одежда может быть заменена специальными наушниками, которые помогают держать руки в тепле.

Какие ткани выбирать

По словам врача, из натуральных тканей лучше выбирать шелк или шерсть, а для теплоизоляции (среднего слоя) подойдет флис. Для верхней одежды можно выбрать пальто или удлиненную куртку с капюшоном.

На ноги следует надеть шерстяные носки, тонкие леггинсы (чтобы одеть под штаны, когда очень холодно) и ботинки с подкладкой или водонепроницаемую обувь.

При выборе обуви обратите внимание, чтобы подошва не была изготовлена из резины, иначе замерзнут ступни.

Выбор материала для куртки зависит от того, чем вы занимаетесь на улице. В тяжелых дубленках можно гулять, а для более активных занятий идеальным выбором станут легкие мембранные куртки.

Добавим, что потеть в холодную погоду нежелательно, ведь можно простудиться. Если вы чувствуете, что начали потеть под одеждой - нужно быстро отрегулировать температуру тела.

Для начала следует замедлить шаг и снизить физическую активность. Затем ненадолго снимите какой-нибудь элемент одежды, чтобы тело отдало лишнее тепло, например шапку или перчатки.

12 предметов в гардеробе, которые следует одевать зимой (фото: instagram.com/dr_annasierova)