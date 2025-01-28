12 потужних фраз, які підтримають вас у найважчі моменти життя: запам'ятайте їх
Життя нерідко підкидає нам виклики, через які ми втрачаємо віру в себе. Але у найтемніші моменти кілька простих слів можуть стати підтримкою, повернувши впевненість і силу. Які фрази потрібно мати у своєму "арсеналі"?
Які 12 потужних фраз підтримають вас у найважчі часи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Запишіть ці фрази в блокнот, на стікерах чи в додаток на телефоні. Прочитайте їх щоразу, коли здається, що сили вас покидають. Також ці фрази можна використовувати для того, щоб підтримати своїх близьких.
1. "Це тимчасово, і я це подолаю"
Думка про те, що все мине, підтримує збереження сил і надає можливості рухатися вперед, навіть коли здається, що світ зупинився.
2. "Я сильніший/сильніша, ніж здається"
Нагадуйте собі, що всередині вас більше сили, ніж ви можете уявити.
3. "Я маю право на помилку"
Ніхто не ідеальний, і помилки - це природна частина шляху до зростання. Тому й ви маєте право на помилку. Інколи саме вони підштовхують рухатися далі.
4. "Я можу попросити про допомогу"
Сила - у визнанні того, що вам потрібна підтримка. Довіряйте близьким і просіть допомогу, коли це необхідно.
5. "Я не сам/сама в цьому"
Пам'ятайте, що ви не одні у своїх випробуваннях. Інші також проходили через подібне й виходили переможцями. І поруч з вами завжди буде хтось, хто підтримає.
6. "Мені не потрібно вирішувати все відразу"
Розділіть проблему на частини. Зосередьтеся на першому кроці, а не на всій дорозі.
7. "Я контролюю те, що можу, і відпускаю те, що не можу"
Зосередьтеся на тому, що у ваших руках. Відпустіть занепокоєння про те, що поза вашим контролем.
8. "Кожен день - новий шанс почати спочатку"
Будь-який найгірший день закінчується. Завтра - можливість виправити помилки та спробувати знову.
9. "Я гідний/гідна щастя, навіть коли важко"
Ця фраза нагадує, що кожен має право на радість, навіть коли все здається складним.
10. "Я роблю все, що у моїх силах, щоб досягти мети"
Будьте добрими до себе. Ви робите те, що у ваших силах, і цього достатньо. Більшість людей, як і ви теж, роблять часто щось понад свої сили.
11. "Я сильніший/сильніша, ніж мені здається"
Ми часто недооцінюємо свою внутрішню силу та стійкість. Нагадуйте собі про це у важкі моменти. Ви вже багато чого подолали та зможете справитися з труднощами.
12. "Я можу з цим впоратися"
Віра у свої здібності - це дуже потужний інструмент. Повторіть собі цю фразу, щоб налаштуватися на позитивний результат та знайти рішення.
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Під час написання матеріалу використані джерела: книга "Думай і багатій" Наполеона Хілла, BetterHelp, Harvard Health, Psychology Today, книга "Сім звичок високоефективних людей" Стівена Кові.