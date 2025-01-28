12 потужних фраз, які підтримають вас у найважчі моменти життя: запам'ятайте їх

Життя нерідко підкидає нам виклики, через які ми втрачаємо віру в себе. Але у найтемніші моменти кілька простих слів можуть стати підтримкою, повернувши впевненість і силу. Які фрази потрібно мати у своєму "арсеналі"?

Які 12 потужних фраз підтримають вас у найважчі часи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Запишіть ці фрази в блокнот, на стікерах чи в додаток на телефоні. Прочитайте їх щоразу, коли здається, що сили вас покидають. Також ці фрази можна використовувати для того, щоб підтримати своїх близьких.

1. "Це тимчасово, і я це подолаю"

Думка про те, що все мине, підтримує збереження сил і надає можливості рухатися вперед, навіть коли здається, що світ зупинився.

2. "Я сильніший/сильніша, ніж здається"

Нагадуйте собі, що всередині вас більше сили, ніж ви можете уявити.

3. "Я маю право на помилку"

Ніхто не ідеальний, і помилки - це природна частина шляху до зростання. Тому й ви маєте право на помилку. Інколи саме вони підштовхують рухатися далі.

4. "Я можу попросити про допомогу"

Сила - у визнанні того, що вам потрібна підтримка. Довіряйте близьким і просіть допомогу, коли це необхідно.

5. "Я не сам/сама в цьому"

Пам'ятайте, що ви не одні у своїх випробуваннях. Інші також проходили через подібне й виходили переможцями. І поруч з вами завжди буде хтось, хто підтримає.

6. "Мені не потрібно вирішувати все відразу"

Розділіть проблему на частини. Зосередьтеся на першому кроці, а не на всій дорозі.

7. "Я контролюю те, що можу, і відпускаю те, що не можу"

Зосередьтеся на тому, що у ваших руках. Відпустіть занепокоєння про те, що поза вашим контролем.

8. "Кожен день - новий шанс почати спочатку"

Будь-який найгірший день закінчується. Завтра - можливість виправити помилки та спробувати знову.

9. "Я гідний/гідна щастя, навіть коли важко"

Ця фраза нагадує, що кожен має право на радість, навіть коли все здається складним.

10. "Я роблю все, що у моїх силах, щоб досягти мети"

Будьте добрими до себе. Ви робите те, що у ваших силах, і цього достатньо. Більшість людей, як і ви теж, роблять часто щось понад свої сили.

11. "Я сильніший/сильніша, ніж мені здається"

Ми часто недооцінюємо свою внутрішню силу та стійкість. Нагадуйте собі про це у важкі моменти. Ви вже багато чого подолали та зможете справитися з труднощами.

12. "Я можу з цим впоратися"

Віра у свої здібності - це дуже потужний інструмент. Повторіть собі цю фразу, щоб налаштуватися на позитивний результат та знайти рішення.