Які риси видають інфантильну людину з головою: основні ознаки незрілості

Мати справу з інфантильною людиною важко - вона ненадійна, шокує інколи своїми поглядами на життя та вимогами до інших людей, світу. І найгірше - інфантильність може проявлятися у будь-якому віці.

Якщо у юності це ще можна пояснити віком та відсутністю життєвого досвіду, то у більш дорослому віці - сприймати це важко.

1. Зняття відповідальності

Інфантильні люди часто перекладають відповідальність за свої вчинки, проблеми чи помилки на інших. Наприклад, вони можуть звинувачувати близьких, оточення чи навіть долю у своїх невдачах.

2. Емоційна незрілість

Вони демонструють імпульсивність та емоційність до посилених емоційних реакцій. Наприклад, образи, сльози або агресія можуть виникати через дрібниці.

3. Схильність до залежності від інших

Інфантильні люди часто шукають когось, хто буде вирішувати за них важливі питання. Вони бояться самостійних рішень і хочуть уникати дорослих зобов'язань.

4. Ілюзія безтурботного життя

Вони можуть ідеалізувати дитячі чи юнацькі роки, уникаючи реальності. Такі люди прагнуть жити в комфорті й задоволенні, ігноруючи труднощі та відповідальність.

5. Перевага розваг над обов'язками

Важливі справи складаються "на завтра", а час присвячується розвагам, захопленням чи пошуку миттєвих задоволень.

6. Егоцентризм

Інфантильні люди часто зосереджені на власних потребах та бажаннях, не враховуючи почуттів чи потреб інших.

7. Невміння вирішувати конфлікти

Замість того, щоб виявити непорозуміння, інфантильна особистість викликає конфлікти, ображається чи вдається до пасивно-агресивної поведінки.

8. Нестабільність у стосунках

Інфантильним людям важко будувати довгі стосунки, оскільки вони очікують, що партнер буде "доглядати" їх, опікувати, тримати роль "дорослого" в парі.

9. Схильність до фантазії та мрійливості

Вони часто витрачають час на досягнення мрії про ідеальне життя замість того, щоб працювати над досягненням чогось більш реального. Наприклад, розпочинають власну справу, яка точно прогорить.

10. Невпевненість у собі

Інфантильні люди бояться невдач і бояться вийти із зони комфорту. Це проявляється як у виборі життєвого шляху, так і в поведінці у щоденному житті.

Які фрази видають інфантильних людей

"Це не я", "Це зробив він (вона)…" - так переважно кажуть маленькі діти. Якщо так каже доросла людина про те, у чому сама винна, це ознака інфантильності. Ще більшою ознакою незрілості буде максимально жорстке відстоювання своєї позиції невинуватості.

"Я не знаю, що я хочу робити" - хоч ця фраза вказує на інфантильність, але вона дає зрозуміти, що людина приймає той факт, що не знаю, куди рухатися далі. Визнання безпорадності вимагає сміливості, а це вже перший крок до дорослішання.

"Не думав, що це так важливо для тебе" - інфантильні люди ніколи не думають про інших. Для них життя є грою або ж - має дуже мале значення. Вони вважають, що серйозність оточення - це щось дивне.

"Ти мене про це не просив (просила)" - людина, яка є вічною дитиною, ніколи не запропонує свою допомогу. Вона чекатиме доти, доки її не попросять про неї. Якщо ви чуєте, що мали б самі попросити - сприймайте це як типовий прояв інфантильності.

"Ось такий я є", "Ми всі так влаштовані" - і інші подібні фрази, якими люди з яскраво вираженими інфантильними рисами у характері часто обґрунтовують свою дивну та нездорову поведінку, помилки. Кажуть, що такими народилися і це неможливо виправити, використовують для виправдань вік, стать, неправильне виховання, важке дитинство чи ще щось.

Чому важливо розпізнати інфантильність?

Усвідомлення інфантильних рис краще розуміє себе та інші. Якщо ці ознаки стосуються вас, це не привід для самозвинувачень.

Навпаки, це шанс для розвитку та роботи над собою. Адже дорослість - це здатність бути відповідальним, зрілим та відкритим до життя у всій його складності.