12 мощных фраз, которые поддержат вас в самые трудные моменты жизни: запомните их

Жизнь нередко подбрасывает нам вызовы, из-за которых мы теряем веру в себя. Но в самые темные моменты несколько простых слов могут стать поддержкой, вернув уверенность и силу. Какие фразы нужно иметь в своем "арсенале"?

Запишите эти фразы в блокнот, на стикерах или в приложение на телефоне. Прочитайте их каждый раз, когда кажется, что силы вас покидают. Также эти фразы можно использовать для того, чтобы поддержать своих близких.

1. "Это временно, и я это преодолею"

Мысль о том, что все пройдет, поддерживает сохранение сил и предоставляет возможности двигаться вперед, даже когда кажется, что мир остановился.

2. "Я сильнее/сильнее, чем кажется"

Напоминайте себе, что внутри вас больше силы, чем вы можете представить.

3. "Я имею право на ошибку"

Никто не идеален, и ошибки - это естественная часть пути к росту. Поэтому и вы имеете право на ошибку. Иногда именно они подталкивают двигаться дальше.

4 "Я могу попросить о помощи"

Сила - в признании того, что вам нужна поддержка. Доверяйте близким и просите помощь, когда это необходимо.

5. "Я не один/сама в этом"

Помните, что вы не одни в своих испытаниях. Другие также проходили через подобное и выходили победителями. И рядом с вами всегда будет кто-то, кто поддержит.

6. "Мне не нужно решать все сразу"

Разделите проблему на части. Сосредоточьтесь на первом шаге, а не на всей дороге.

7. "Я контролирую то, что могу, и отпускаю то, что не могу"

Сосредоточьтесь на том, что в ваших руках. Отпустите беспокойство о том, что вне вашего контроля.

8. "Каждый день - новый шанс начать сначала"

Любой худший день заканчивается. Завтра - возможность исправить ошибки и попробовать снова.

9. "Я достоин/достойна счастья, даже когда трудно"

Эта фраза напоминает, что каждый имеет право на радость, даже когда все кажется сложным.

10. "Я делаю все, что в моих силах, чтобы достичь цели"

Будьте добрыми к себе. Вы делаете то, что в ваших силах, и этого достаточно. Большинство людей, как и вы тоже, делают часто что-то сверх своих сил.

11. "Я сильнее/сильнее, чем мне кажется"

Мы часто недооцениваем свою внутреннюю силу и устойчивость. Напоминайте себе об этом в трудные моменты. Вы уже многое преодолели и сможете справиться с трудностями.

12. "Я могу с этим справиться"

Вера в свои способности - это очень мощный инструмент. Повторите себе эту фразу, чтобы настроиться на положительный результат и найти решение.